Péninsule: un site web pour comprendre et gérer l’érosion

Mélanie Aubé, chercheuse à l’Institut de recherche sur les zones côtières et coordinatrice du Projet Adaptation PA et Samuel Jean, assistant de recherche en développement durable. Absent de la photo, Cindie Hébert, ingénieure côtier en développement durable. - Acadie Nouvelle: David Caron

Le Nouveau-Brunswick n’est pas à l’abri des impacts des changements climatiques. Dans la Péninsule acadienne par exemple, les températures en hiver et le niveau de la mer ont augmenté au cours des 30 dernières années. Les conséquences pourraient être sérieuses pour plusieurs communautés côtières qui risquent d’être touchées par des inondations et des problèmes d’érosion.

Avec la collaboration de plusieurs partenaires, une équipe de l’Institut de recherche sur les zones côtières (IRZC), à Shippagan, mène le Projet Adaptation PA depuis 2011. Le but est de travailler avec les communautés côtières afin d’identifier et de mettre en œuvre des mesures pour limiter les répercussions liées aux inondations et à l’érosion.

Les renseignements accumulés au cours des dernières années se trouvent maintenant sur un nouveau site internet (www.adaptationpa.ca).

L’information est facile à comprendre et le site comprend plusieurs graphiques, images, cartes et statistiques. On y apprend par exemple que la température moyenne de l’air enregistrée en janvier, février et mars à la station météorologique d’Environnement Canada de Bas-Caraquet a augmenté d’environ 3°C de 1985 à 2011.

D’ailleurs, selon des données recueillies à Escuminac, près de Miramichi, le niveau moyen de la mer a augmenté de 10 cm entre 1973 et 2011. Les projections les plus récentes estiment que le niveau de la mer dans le nord-est de la province augmentera de 70 cm d’ici à l’an 2100.

Ces deux détails sont fondamentaux pour mieux comprendre les causes des défis environnementaux qui planent sur la Péninsule acadienne. L’érosion et les inondations sont de phénomènes naturels, mais les changements climatiques intensifient l’ampleur des répercussions, explique Mélanie Aubé, chercheuse à l’IRZC et coordinatrice du Projet Adaptation PA.

Elle donne l’exemple de Le Goulet et de Sainte-Marie-Saint-Raphaël où des résidants observent des changements sur le golfe du Saint-Laurent en hiver.

«Ce n’est pas uniforme parce qu’il y a des endroits dans la Péninsule où la mer se transforme en glace moins vite qu’ailleurs de toute façon, mais des gens de ces communautés ont souvent affirmé qu’il y a moins de glace dans le golfe ou elle est là moins longtemps. Les événements qui ont causé le plus de dégâts ont eu lieu en hiver et ils se sont produits à des moments où il y avait peu de glace.»

Si plusieurs régions sont menacées par l’érosion, la hausse du niveau de la mer fait qu’une proportion plus élevée du territoire de la Péninsule acadienne est devenue une zone inondable, alors que ce n’était pas le cas auparavant.

«Ça met à risque beaucoup d’infrastructure, dont des chalets, des routes, des maisons, des stations de pompage, des pistes cyclables, des réseaux de distribution d’énergie et ainsi de suite.»

Une source constante de préoccupation

L’érosion menace plusieurs résidences à Pigeon Hill. – Acadie Nouvelle: David Caron

Les résidants de Pigeon Hill, sur l’île Lamèque, sont bien conscients des risques imminents entraînés par l’érosion. Au cours des dernières années, des maisons ont été déménagées ailleurs sur l’île. Sur la route 305, certaines résidences sont toujours au bord du gouffre.

Gaétane Blanchard et sa famille habitent au même endroit depuis 1982. Les membres de sa famille ont déployé les efforts nécessaires pour limiter les dégâts.

Ils ont tenté de stabiliser les berges en investissant, sans l’aide du gouvernement, plusieurs milliers de dollars pour aménager un mur de pierres, mais le système n’est pas sans failles.

«Quand on est arrivé, notre maison était à environ 100 pieds de la côte, aujourd’hui, je dirais que c’est à 70 ou 80 pieds», estime-t-elle.

Gaétane Blanchard adore son coin du paradis, mais l’érosion est une source constante de préoccupation.

«C’est inquiétant. On s’est habitué au bruit de la mer, mais des fois, elle nous lâche des moyens cris.»

Elle et son mari ont déjà songé à un déménagement, mais ils ont changé d’avis.

«On l’a déjà envisagé. On s’est acheté un autre terrain plus loin, mais on a décidé de le vendre. On s’est dit qu’on va rester ici, on a un autre terrain de toute façon. Ça ne nous tente pas de déménager, on aime notre place. Quand il fait beau l’été, c’est le fun.»