Pour réussir en affaires, il faut savoir bien s’entourer

De gauche à droite: Gaetan Lanteigne (Prix reconnaissance), Ronald Losier, co-directeur de Saint-Isidore Asphalte (Prix d'excellence pour les entreprises de 16 employés et plus), Velma Savoy, propriétaire de MARS Communications Telus (Prix d'excellence pour les entreprises de 15 employés et moins) et Frédérick McGraw, directeur général de la CBDC Péninsule acadienne (Prix employé de l'année). - Gracieuseté: Bertha Hall

Les entrepreneurs récompensés au 8e Gala excellence de la Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila affirment tous que sans le soutien de leurs employés, de leurs familles et de leurs proches, ils n’auraient jamais pu remporter autant de succès.

Plusieurs membres de la communauté d’affaires de Tracadie ont assisté au gala samedi soir, où les efforts de deux entreprises et deux entrepreneurs de la région ont été récompensés. Kevin Arseneau, agriculteur de la région de Rogersville, militant et président de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, était le conférencier invité.

Mars Communications Telus a reçu le prix d’excellence pour les entreprises de 15 employés et moins. La petite entreprise, fondée en 2005, comptera bientôt neuf employés. Velma Savoy, propriétaire de Mars Communications Telus, voit son équipe comme une deuxième famille.

«J’ai une très belle équipe. Pour moi, c’est très important. Mes employés ne sont pas de simples employés, c’est comme une famille. On travaille bien ensemble. J’apprécie énormément leurs efforts, leur temps et leur professionnalisme. D’ailleurs, les familles de mes employés sont aussi importantes que la mienne», dit-elle.

Le prix d’excellence pour les entreprises de 16 employés et plus a été remis à Saint-Isidore Asphalte. Ronald Losier, codirecteur de Saint-Isidore Asphalte, l’a affirmé à plusieurs reprises: les 250 employés sont le plus bel atout de l’entreprise.

«Il y a 250 personnes qui méritent ce prix. On est fier des employés. On est fier de la façon dont ils répondent aux défis qui se présentent chaque jour. On est content d’être reconnu, surtout par notre propre monde à Tracadie.»

Frédérick McGraw, directeur général de la CBDC Péninsule acadienne, a été le récipiendaire du Prix employé de l’année 2017. M. McGraw est à la tête de l’organisme qui a pour objectif de soutenir le développement des petites et des moyennes entreprises depuis 2009.

«J’ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même et de me surpasser. Je trouve qu’on est privilégié d’aider les entreprises et de vivre leur cheminement avec eux. Les réussites et parfois les défaites, on les vit aussi avec les entreprises.»

Comme les autres lauréats de la soirée, l’homme a tenu à souligner le travail de ses employés.

Gaetan Lanteigne a été couronné du Prix reconnaissance 2017. L’homme âgé de 35 ans est reconnu pour son engagement dans la communauté et dans le milieu des affaires. En plus d’avoir mis sur pied ses propres entreprises, il a notamment été à la tête d’Ensemble vers l’avenir, qui était en faveur d’un regroupement entre la municipalité de Tracadie-Sheila et de 18 DSL environnants. Il enseigne aussi la gestion de la petite et moyenne entreprise au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la Péninsule acadienne.