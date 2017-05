Succès de l’Expo commerciale malgré un achalandage moindre

Les organisateurs de la 3e Exposition commerciale de Grand-Sault estiment que l’édition 2017 de l’évènement a été couronnée de succès, malgré une baisse notable de l’achalandage enregistré cette année.

Après une pause en 2016, l’Expo commerciale était de retour en fin de semaine dernière au Centre E. & P. Sénéchal.

Près d’une centaine d’exposants de la région de Grand-Sault étaient réunis sous un même toit durant trois jours afin de mettre en valeur leurs produits et leurs services.

Les commerces de rénovation et de décoration, les concessionnaires automobiles et de véhicules récréatifs, les agences immobilières ainsi que les institutions financières se côtoyaient allègrement, toujours à l’affût de visiteurs.

Les organisateurs évaluent à 1500 le nombre de personnes qui ont pris part à l’évènement qui s’est terminé dimanche après-midi sous un ciel radieux, soit près de 1000 personnes de moins qu’en 2015.

«Nous sommes un peu déçus de l’achalandage, mais on peut quand même parler d’un succès et de commentaires positifs de la part des exposants. C’est certain que la belle température à l’extérieur a nui un peu à l’exposition», a indiqué Pierre Bellefleur, un des organisateurs.

Les visiteurs ont été particulièrement nombreux à se rendre au kiosque de Luc Morin, un habitué de l’évènement et des foires commerciales, qui vantait les mérites de ses poêles à frire à revêtement en céramique.

Aussi habile à la vente que Sydney Crosby au hockey, le commerçant Luc Morin a attiré les foules, tout comme en 2015 avec sa pomme de douche révolutionnaire.

«L’Expo commerciale s’est bien déroulée dans l’ensemble, je suis content même s’il y a eu un peu moins de personnes qu’en 2015. Je crois que Dame Nature est un peu à blâmer, ce n’est la faute de personne», a indiqué le commerçant itinérant.