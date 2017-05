Une clinique du sommeil voit le jour à Moncton

Le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont compte désormais une nouvelle clinique spécialisée pour diagnostiquer et traiter les troubles du sommeil.

Les nouveaux locaux de 2 300 pieds carrés incluent quatre chambres à coucher et du matériel médical dernier cri. Le sommeil des patients y est analysé de près par six inhalothérapeutes.

Les patients reçoivent un masque et une montre permettant de mesurer leur sommeil à domicile. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

La province ne comptait qu’un autre centre de ce genre, à Saint-Jean au sein du réseau de santé Horizon. L’investissement de 1,1 million $ fait partie du plan de rattrapage des services de santé en français.

Le besoin d’une telle clinique se faisait sentir depuis de nombreuses années, note Dr Matthieu Gaudet, pneumologue spécialiste du sommeil.

«Auparavant, on hospitalisait souvent les patients pendant 7 à 10 jours pour ajuster leur traitement ou diagnostiquer leur condition, explique-t-il. Maintenant, on peut tout régler en une nuit de façon plus précise. Ça change énormément la prise en charge, le diagnostic et la thérapie.»

Jusqu’à présent, son équipe empruntait les locaux d’un autre service et ne pouvait accueillir des patients que pendant la nuit.

«On a maintenant la possibilité de faire des tests de jour pour diagnostiquer des maladies comme la narcolepsie (trouble de sommeil excessif)», dit-il.

Lors de leur première visite, les patients reçoivent un masque et une montre qu’ils doivent porter avant d’aller se coucher. Ces instruments servent à évaluer le sommeil et la présence de trouble respiratoire comme l’apnée du sommeil.

Les patients peuvent aussi passer la nuit à la clinique pour des tests plus avancés. Ils sont alors équipés d’électrodes capables de surveiller les phases du sommeil et l’intensité du sommeil et de ceintures placées autour du thorax et de l’abdomen pour mesurer la respiration. Toutes ces données récoltées permettent ensuite de poser le diagnostic.

La clinique offre des services à la population adulte du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard, d’une partie de la Nouvelle-Écosse et du sud-est du Québec. Pour assurer le suivi, Dr Gaudet communique avec ses patients à distance grâce au système de télésanté.

Dr Matthieu Gaudet assure le suivi de ses patients à distance grâce au système de télésanté. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre.

Les locaux serviront aussi à la formation d’inhalothérapeutes qui seront chargés de traiter les troubles du sommeil dans les autres régions de la province.

Soulager le quotidien

Insomnie, apnées du sommeil, narcolepsie, près de 40% des gens sont affectés par des problèmes de sommeil à un moment ou à un autre de leur vie.

«Il y a plus de 80 maladies du sommeil qui ont, pour la plupart des conséquences directes sur la santé physique et mentale. Elles augmentent les risques d’accidents de voiture, d’hypertension et de maladies cardiovasculaires», indique Dr Matthieu Gaudet.

Pendant six ans, Denise Thériault a été incapable de trouver le repos. Chaque nuit était un calvaire. «Une demi-heure, une heure après que je me couchais, je me réveillais, j’étais agitée et je ne pouvais pas rester dans mon lit», raconte la patiente de la clinique.

«Ces problèmes nocturnes ont paralysé ma vie quotidienne. La plupart du temps, j’étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas conduire mon auto et je tombais endormie partout la journée.»

Acupuncture, naturopathie, un nouveau lit, des consultations auprès d’une psychologue, rien n’a fonctionné. En 2015, le Dr Matthieu Gaudet a finalement posé un diagnostic et proposé une médication: Denise Thériault souffrait du syndrome des jambes sans repos.

«Quelques jours après, j’ai réussi à dormir quatre heures d’affilée, ça n’était pas arrivé depuis des années! Ma vie a changé du jour au lendemain, j’ai retrouvé un rythme normal, je suis plus active, je voyage.»