Edmundston accueillera des food trucks dès le 12 juin

Les camions de cuisine de rue (food trucks) sillonnent sous peu les rues d’Edmundston.

La Ville a annoncé lundi l’implantation d’un projet pilote autorisant la présence de camions-restaurants, en collaboration avec l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska.

La cuisine de rue sera permise les lundis et les mardis, du 12 juin au 1er octobre.

La Ville d’Edmundston a désigné deux sites spécifiques qui accueilleront ces camions, soit la Marina Fraser du Parc du Petit-Sault (lundi) et la Place de l’Hôtel-de-ville (mardi).

Ce projet s’inscrit dans la stratégie culinaire développée par l’Office du tourisme, qui veut tirer profit de ce lucratif créneau touristique et de la popularité grandissante de la cuisine de rue en Amérique du Nord.

«Nous avons choisi des journées en prenant bien soin de considérer nos restaurateurs, qui ferment parfois leurs portes les lundis et mardis. Ça se veut une offre complémentaire afin d’attirer les touristes et de faire sortir les gens un peu plus souvent», a expliqué Isabelle Laplante, la coordonnatrice au développement économique de la Ville d’Edmundston.

Jusqu’à quatre camions seront autorisés à offrir leurs mets sur les sites au même moment.

Les promoteurs souhaitant s’installer à bord de leurs camions de cuisine de rue devront préalablement obtenir un permis auprès de la Ville d’Edmundston et débourser 250$ pour l’ensemble de la saison estivale.

«Nos restaurateurs ont été consultés, il n’est pas question par exemple qu’un camion offre le même menu que le restaurant situé de l’autre côté de la rue. L’on veut de la diversité», a tenu à préciser Isabelle Laplante.

À l’issue de la saison, une évaluation exhaustive du projet pilote sera effectuée. Si cette évaluation s’avère concluante, l’administration municipale pourrait alors mettre en place une règlementation permanente entourant la cuisine de rue.

«Nous avons hâte de voir les résultats du projet, mais nous sommes convaincus que l’arrivée de véhicules cuisines à Edmundston sera un excellent complément à tout ce qui se fait déjà très bien dans le domaine culinaire ici», a pour sa part indiqué Joanne Bérubé-Gagné, la directrice de l’Office du tourisme Edmundston-Madawaska.