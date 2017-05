Bernard Lord croit que le privé pourrait soulager le système de santé

Les secteurs privé et sans but lucratif devront prendre davantage de place dans le système de santé pour faire face au vieillissement de la population, selon Bernard Lord.

Devant une population de personnes âgées toujours grandissante, les gouvernements devront s’adapter en partageant une part de leurs responsabilités avec d’autres organisations, estime l’ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick.

M. Lord a comparu devant le Comité sénatorial des finances nationales, mardi, à Ottawa, pour donner son point de vue sur les incidences financières et les considérations régionales du vieillissement de la population.

L’ex-politicien s’est adressé aux sénateurs en sa qualité d’ancien premier ministre, mais surtout à titre de président-directeur général du groupe Medavie.

À son avis, l’idée de faire une plus grande place au privé et au secteur sans but lucratif en santé est nécessaire, même si elle effraie une partie de la population.

«Parfois on va lancer des mots comme “privatisation”, “américanisation”, “système à deux vitesses” et ça peut susciter beaucoup de peur et de résistance», a-t-il dit.

«La peur n’est pas seulement chez la population, mais aussi chez les élus. Ils ont peur eux aussi quand ils entendent ces choses.»

Ces appréhensions ne sont cependant pas une raison suffisante pour maintenir du statu quo, a-t-il prévenu, alors que de moins en moins de contribuables devront financer de plus en plus de services en santé.

«Le système est beaucoup plus complexe qu’il ne l’était et il y a un rôle pour le secteur privé au Canada», estime celui qui était à la tête du Nouveau-Brunswick de 1999 à 2006 «Le gouvernement peut être le seul bailleur de fonds, mais il n’a pas à être le seul fournisseur de tous les services. On peut permettre à d’autres organisations comme le secteur privé ou sans but lucratif de livrer certains services et leur demander de rendre des comptes.»

Durant son exposé, Bernard Lord a donné un aperçu du nouveau rôle que compte jouer Medavie au Nouveau-Brunswick sans faire allusion explicitement au partenariat en train de se négocier entre le fournisseur privé de soins de santé et la province.

Fredericton discute depuis plusieurs mois avec Medavie afin de lui confier la gestion de son Programme extra-mural et de Télé-Soins.

L’objectif de ce partenariat est notamment d’offrir davantage de services à domicile et dans la communauté aux personnes âgées plutôt que dans les hôpitaux.

«Si on coordonnait mieux les services d’urgence, avec les services extramuraux et les services de télé-soins, on pourrait augmenter, pour une certaine population âgée, et même les autres, le nombre de visites à domicile d’au moins 10 à 15 % dans les trois premières années et réduire le nombre de visites à l’hôpital dans la même proportion. C’est offrir un meilleur service à un coût réduit», a-t-il expliqué aux sénateurs.

Medavie est déjà responsable des services ambulanciers dans la province par le biais d’Ambulance NB.

«Nous pouvons prodiguer plus de soins là où les gens vivent. Nous pouvons réduire le nombre de transports non nécessaires de la maison à l’hôpital. Nous pouvons faire plus de suivis à domicile que dans un service de soins aigus», a promis le PDG de Médavie.

«Lorsque l’on réduit le coût, ça nous donne des options. Les gouvernements ont ensuite l’option d’offrir d’autres services, de réduire les impôts ou de payer des dettes. Et ça nous permet de mieux adapter nos services.»

«Les demandes pour les fonds publics sont sans limites. Mais la capacité de l’économie de soutenir tous ces programmes et ces services et la capacité des contribuables de payer pour tout ça sont limitées. C’est pourquoi nous devons avoir des priorités claires et faire parfois des choix difficiles.»

En avril, le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Victor Boudreau, avait confié au journal que la province était «toujours en discussion» avec Medavie, sans avancer d’échéancier pour la signature d’une entente.

«Notre gouvernement voit qu’il y a des occasions présentement pour réorganiser notre système afin d’avoir de meilleurs résultats en soins de santé dans notre province pour faire des gains d’efficacité et éliminer les dédoublements là où on pourra faire le plus de différence», avait-il indiqué par courriel.

«Les discussions se poursuivent et aucune décision finale n’a encore été prise sur le sujet.»