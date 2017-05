Camions-restos: Campbellton prête à assouplir sa position… et rêve d’organiser un festival!

Le conseil municipal de Campbellton admet que le montant de 500$ l’heure exigé récemment au camion de cuisine de rue Bangkok Food Truck est un peu trop… épicé.

Réunis en comité plénier lundi soir, les membres du conseil ont convenu de rencontrer les restaurateurs de la ville et la Chambre de commerce régionale (de Campbellton) afin de réviser avec eux l’épineux dossier de la présence de camions de cuisine de rue sur son territoire. C’était d’ailleurs la première fois que le conseil se rencontrait depuis l’explosion de la polémique la semaine dernière.

«Le but, c’est de trouver un juste milieu entre ce qui est bon pour nos commerçants et ce que veut la population», indique la mairesse de l’endroit, Stéphanie Anglehart-Paulin, avouant que le dossier est sensible.

«Actuellement on a une décision qui déplaît à nos citoyens. Si on ouvre grande la porte, on va déplaire à nos commerçants. Il faut donc écouter les deux partis, en arriver à un compromis acceptable pour tous. Le conseil est prêt à se pencher sur la question, à discuter des options. On comprend le raisonnement qui a mené à l’adoption de cet arrêté dans le passé, car certains marchands itinérants venaient ici et faisaient vraiment mal à nos propres commerçants. Mais il faut faire passer la ville au 21e siècle et les camions de cuisine de rue sont populaires et nombre d’entre eux offrent un produit unique qui n’est pas présent ici. On ne peut pas fermer tout le temps la porte aux nouveautés», indique Mme Anglehart-Paulin.

L’arrêté municipal datant d’une douzaine d’années établit à 500$ l’heure l’autorisation pour l’exploitation de commerces ambulants dans la ville.

Le dossier a refait surface après qu’un camion-restaurant – le Bangkok Food Truck – ait effectué une demande pour l’obtention d’un tel permis. À la lumière du coût exorbitant de celui-ci, les propriétaires ont décidé de changer leur itinéraire et opté pour les municipalités voisines.

Cet arrêté municipal a soulevé les passions au sein de la population, plusieurs dénonçant le protectionnisme à outrance de la Ville.

Exemple d’Edmundston

Le concept élaboré par la ville d’Edmundston pour gérer les camions-restaurants sur son territoire a par ailleurs semblé séduire les membres du conseil de Campbellton.

On y fait notamment allusion à une limite du nombre de camions-restaurants pouvant fonctionner en même temps sur le territoire (4). On y désigne également les sites d’opération et n’autorise cette pratique que certains jours de semaines (dans ce cas-ci les lundi et mardi, donc en dehors des périodes plus achalandées).

Ces mesures se veulent en fait un compromis visant à permettre aux commerçants locaux de souffler un peu tout en ouvrant la porte à une pratique en vogue et appréciée de la population.

«On aime vraiment l’idée trouvée par Edmundston pour gérer la situation et on pense que ce pourrait être une alternative intéressante et applicable pour nous aussi. On veut définitivement explorer cette avenue et regarder de très près comment les choses vont évoluer pour eux au courant des semaines à venir», exprime la mairesse.

À Edmundston, ce projet-pilote se déroulera du 12 juin au 1er octobre. Le permis exigé sera de 250$ pour la saison.

En attendant, Mme Anglehart-Paulin avoue qu’il sera difficile de changer le règlement municipal.

«Celui-ci doit être changé ou amendé, et ça prend quand même un certain temps à adopter. Je doute qu’on puisse y parvenir cet été», dit-elle.

Le dernier arrêt avant l’hiver?

D’une mesure de protectionnisme décourageant les propriétaires de camions-restaurants de brasser des affaires en ville, la mairesse propose aujourd’hui – et le plus sérieusement du monde – rien de moins que son opposé en soumettant l’idée d’un festival du camion-restaurant pour la région.

«Pourquoi pas? On pourrait faire ça vers la fin de l’été, être le dernier arrêt de ces camions-restos avant la fermeture de leur saison», explique-t-elle.

«Je serais très à l’aise avec ce concept, ça attirerait des gens d’un peu partout. On pourrait même faire ça en partenariat avec les communautés avoisinantes, des camions qui feraient la rotation. Moi je vois là un projet avec beaucoup de potentiel», exprime la mairesse.