Nouveau Colisée: l’échéancier devancé (vidéo)

La construction du complexe multifonctionnel du centre-ville de Moncton progresse. En fait, les promoteurs du projet ont même réussi à devancer l’échéancier.

«Il n’y a pas de problème avec l’échéancier parce que l’hiver passé, on a été en mesure de fermer l’édifice avant Noël pour qu’il soit étanche. Ça nous a sauvé deux mois sur l’échéancier. Depuis que nous avons fait ça, tout est tombé en place», a assuré à l’Acadie Nouvelle Serge Martin, directeur du chantier de construction.

Environ 180 travailleurs s’activent sur le chantier de ce qui devrait être la prochaine tanière des Wildcats de Moncton. Des ouvriers sont même entrés au travail les samedis pour pallier aux nombreux jours de pluie des deux derniers mois.

Si l’extérieur du complexe de 104 millions $ ressemble de plus en plus aux croquis dévoilés il y a plus d’un an, l’intérieur prend aussi forme. Les vestiaires, les loges, les kiosques, les bureaux et même les toilettes prennent forme. Des travaux de peintures ont aussi commencé à l’étage.

À la Ville de Moncton, on est même surpris de la vitesse à laquelle le projet avance alors que l’ouverture officielle n’est prévue que pour septembre 2018.

«Du côté de la municipalité, nous sommes très fiers du projet. Nous ne pensions pas être rendus à ce stade-ci à plusieurs mois de l’ouverture officielle du complexe. Ça va très bien. L’extérieur avance, on le voit, nous sommes à travailler sur l’esplanade et l’extension de la rue Highfield. À l’intérieur, on commence à voir la définition des espaces uniques. Les salles de toilettes progressent bien. On sait qu’elles sont très importantes dans des endroits où on accueille plusieurs milliers de personnes», a souligné Isabelle LeBlanc, porte-parole de la municipalité.

Au cours des prochaines semaines, les ouvriers termineront les murs intérieurs et finiront d’installer la mécanique et l’électricité dans les plafonds. Ils vont aussi commencer l’installation des dalles de la patinoire.

La municipalité rappelle par ailleurs que l’esplanade est un différent projet de celui du complexe. La facture du complexe demeurera la même à l’ouverture du centre multifonctionnel.

«L’esplanade et le système de rétention sous-terrain, c’est un deuxième projet. Le complexe du centre-ville demeure un projet de 104 millions $. Ça n’a pas changé. C’est ce que ce sera en fin de compte. C’est un contrat assuré», a rappelé Mme LeBlanc.

Après avoir consulté la population, la municipalité a commandé une meilleure esplanade pour son nouveau complexe et une infrastructure souterraine améliorée. Le coût de ce deuxième projet est de 4,3 millions $, mais la Ville ne paiera que 2,7 millions $ au final. Un don de 1 million $ a été reçu et Bird Construction a crédité près de 630 000$ au projet.

Un fort appui dans la population

Un récent sondage mené par la firme Corporate Research Associates révèle qu’une forte majorité des citoyens de Moncton croient que le complexe du centre-ville aura un impact positif sur leur municipalité.

Plus de 8 personnes sur 10, plus précisément, 82%, des résidants de Moncton estiment que le centre multifonctionnel en construction aura des retombées positives. Ils ne sont que 15% à croire l’opposé ou à ne pas avoir d’opinion sur le sujet.

Selon la porte-parole de la Ville de Moncton, Isabelle LeBlanc, le futur complexe devrait permettre d’accueillir plusieurs événements d’envergure internationale, contrairement au vieillissant Colisée qui limite le type de spectacles qui peuvent être présentés dans la région.

«On sait que par le passé au Colisée, on avait des défis en ce qui a trait à certains spectacles pour des estrades ou de l’équipement qui ne pouvait pas entrer parce que le toit n’est pas assez haut. Dans le cas du complexe au centre-ville, on n’a pas de barrière. On pourra accueillir des événements du Cirque du Soleil et n’importe quel spectacle ou événement sportif. C’est ce qui est important, la diversité des événements que nous pourrons accueillir», a précisé Mme LeBlanc.

Le sondage a été réalisé du 19 avril au 4 mai auprès de 400 personnes dans la région du Grand Moncton. La marge d’erreur est de plus ou moins 4,9%, 95% du temps.