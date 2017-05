Programmation ambitieuse au Paquetstock

De gauche à droite : Steve Branch, président du conseil d'administration de Paquetstock, Sonia Jalbert, propriétaire du restaurant le Nouvo Caveau et Luc Robichaud, maire de Paquetville. Acadie Nouvelle: David Caron

Le succès du premier festival Paquetstock/Paquetville en fête a été d’une telle ampleur que les organisateurs ont décidé de répéter l’expérience. La programmation de l’événement, qui se déroulera du 17 au 20 août, a été dévoilée mardi soir.

«Lorsque j’étais président du Centre des loisirs, des gens sont venus me voir. Ils voulaient voir renaître un festival à Paquetville. La population attend cela depuis longtemps», affirme Luc Robichaud, porte-parole de Paquetstock et maire de Paquetville.

Lorsqu’il a été élu à la mairie au printemps 2016, l’un des premiers objectifs de Luc Robichaud a été de mettre en place les composantes qui permettraient à la communauté de créer une nouvelle activité.

«On voulait se rapprocher de la communauté. Ça faisait partie de nos plans. Ça ne s’est pas fait tout seul. Des gens de la communauté ont créé un comité. Notre premier festival a été un succès incroyable.»

Cette année, les organisateurs ont tenté de développer une programmation plus ambitieuse. Plusieurs spectacles auront lieu au cours du festival. La liste des invités comprend: Laurie LeBlanc, Steeve Lebreton, Coco Country Band, Big Bad Party Band et le groupe Glam Rock, composé d’Élizabeth Blouin-Brathwaite, Andrée Watters et Stéphanie Bédard.

La programmation prévoit aussi la Journée communautaire Paquetville en fête du 20 août, qui comprendra un marché des fermiers, une exposition et un défilé de voitures antiques, un rallye en voiture, un espace jeux gonflables et un spectacle de feux d’artifice. Un spectacle pour enfants avec Fééli Tout aura lieu le 19 août.

La Grande tablée

Selon Luc Robichaud, l’activité majeure de Paquetstock risque d’être la Grande tablée, organisée par Sonia Jalbert, propriétaire du restaurant Le Nouvo Caveau. L’événement a lieu le 17 août. Une longue table sera en plein milieu d’une section de la rue du Parc. La route sera fermée pour l’occasion.

Le repas sera préparé par David Forbes, chef cuisinier au restaurant Ciel! Bistro-bar tournant à Québec et il sera composé dans la mesure du possible avec des ingrédients locaux et des produits du terroir.

«On veut intéresser la population à s’intéresser au local. On veut donner de la visibilité aux agriculteurs et aux producteurs d’ici», explique Sonia Jalbert.

Les profits de l’événement seront versés à l’école communautaire Terre-des-Jeunes de Paquetville pour qu’elle puisse faire l’achat d’équipement de cuisine.