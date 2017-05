Après les bleuets, la politique [vidéo]

Un nouveau mouvement politique verra bientôt le jour dans la Péninsule acadienne. Son fondateur, Jean-Maurice Landry, entend tenir tête aux partis politiques traditionnels afin de «représenter les intérêts des gens ordinaires.»

Jean-Maurice Landry est actuellement président de l’Association des producteurs de bleuets sauvages du nord-est du Nouveau-Brunswick. Il a l’intention de se retirer de son poste et de mettre fin à ses activités agricoles au cours des prochains mois pour se concentrer sur la mise sur pied d’un mouvement populiste inspiré par les actions de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), un groupe d’enquête mis sur pied par le gouvernement du Québec.

Jean-Maurice Landry veut présenter des candidats aux élections provinciales de 2018 dans les circonscriptions de la Péninsule acadienne.

«Nous voulons proposer un projet acadien collectif. Il y a trop de citoyens qui disent que les libéraux et les conservateurs sont la même chose. Au Nouveau-Brunswick, il y a une alliance tacite entre les libéraux et les conservateurs lorsqu’il est question des enjeux qui concernent les grandes sociétés», a-t-il annoncé dans un champ de bleuet à Val-Doucet, dans la Péninsule acadienne.

Une petite foule d’environ 40 personnes s’était rassemblée dans la bleuetière pour appuyer M.Landry, qui organisait une journée de sensibilisation aux enjeux de l’industrie du bleuet sauvage.

«Ce sera un mouvement populiste.»

Il critique la façon dont le gouvernement provincial a mené certains dossiers reliés à la gestion de ressources naturelles, notamment ceux touchant à l’industrie du bleuet sauvage et à l’industrie forestière.

«Avec la diminution de la population dans les régions rurales, il est temps qu’on se dote d’outils politiques.»

Une saison à oublier?

Même s’il reste encore plusieurs semaines avant le début de la cueillette de bleuets sauvages, plusieurs producteurs du nord-est de la province prédisent une saison à oublier.

Selon Jean-Maurice Landry, le prix pourrait chuter à 0,15$ la livre. L’an dernier, le prix était à son plus bas niveau depuis des années. Les producteurs ont reçu environ 0,30$, une diminution d’environ 0,20$ par rapport à l’année précédente.

Mercredi matin, Jean-Maurice Landry a détruit une dernière parcelle d’un champ d’une superficie d’environ 100 acres en guise de protestation.

«C’est une situation difficile pour les producteurs de la Péninsule acadienne. Je ne suis pas un cas unique. Je dois vivre cette situation que les autres producteurs de la Péninsule. Des producteurs ont pris la décision de faucher leurs champs, d’autres vont réduire les intrants.»

Jean-Guy Robichaud, un producteur d’Inkerman, partage l’avis de M.Landry. Selon M.Robichaud, il faut au minimum 0,50$ la livre pour couvrir les frais et espérer atteindre le seuil de rentabilité.

«J’ai fauché une partie de mes champs. Je vais encore en faucher au cours des prochains jours, lorsque le temps sera plus sec. On produit à perte. Personne ne peut produire à perte pendant bien longtemps. C’est une industrie qui a été développée localement, à la sueur de leur front. Du jour au lendemain, ils ne sont plus capables de vendre leurs terres à des prix raisonnables, parce que la culture qu’ils pratiquent n’est plus payante.»

De son côté, Donald Thomas, un producteur de la région de Tracadie, compte poursuivre ses activités agricoles, mais il a l’intention de s’occuper lui-même de la vente du produit sur les marchés internationaux.

«Je vais continuer. Je vais geler mes bleuets et les vendre sur les marchés internationaux. M.Bragg (propriétaire d’Oxford Frozen Foods) ne vend pas ses bleuets pour 0,15$, 0,20$, ni 0,50$ la livre. Il les vend pour plus sur les marchés internationaux. C’est là où il faut aller.»

Selon les producteurs, la création d’un office de commercialisation leur permettrait de mieux négocier les prix de vente. Le gouvernement provincial n’a cependant jamais donné de suite à leurs demandes. Dans un communiqué de presse, la province rappelle que le développement du secteur du bleuet sauvage fait partie des priorités énoncées dans son plan de croissance économique.