Chambardements dans les écoles du Restigouche-Centre

Les parents des futurs élèves de l’école régionale Restigouche-Centre ont eu droit à un avant-goût des mois à venir alors que la construction du bâtiment tire à sa fin.

C’est Marc Pelletier, qui assurait jusqu’à récemment la direction de l’école Le Sommet de Moncton, qui prendra les rênes de cette nouvelle école. Sa sélection a été annoncée en début de semaine lors d’une rencontre destinée à informer les parents sur les étapes à venir avant le grand déménagement prévu pour janvier 2018.

M. Pelletier sera secondé dans ses fonctions par deux directions adjointes, soit les directeurs actuellement en poste à Versant- Nord, Éric Levesque, et à Apollo XI, Magalie Roussel.

«C’est un moment historique, car c’est la première fois (au Restigouche) que nous réussissons à regrouper sous un même toit tous les francophones d’une même région», a lancé le nouveau directeur aux nombreux parents présents.

«Ce n’est pas banal, car pour y arriver, il a fallu que toutes les communautés concernées s’unissent. Ce projet de nouvelle école pour le secteur date d’une bonne quinzaine d’années. Aujourd’hui, on a enfin notre école et c’en sera une belle», a-t-il promis.

Cette nouvelle école régionale est en quelque sorte la réponse aux problèmes des écoles vieillissantes et de la décroissance scolaire au Restigouche-Centre.

Elle regroupera en un seul lieu l’ensemble des élèves des écoles Apollo XI de Campbellton, Versant-Nord d’Atholville, Rendez-vous des jeunes de Saint-Arthur et Mgr Melanson de Val-d’Amour.

En tout, près de 600 élèves fréquenteront l’école, nombre auquel s’ajoutent plus de 80 membres du personnel enseignant (43) et non enseignant. À l’heure actuelle, les prévisions font état que l’école sera pratiquement complète dès sa première année (590 élèves).

Enseignement par cycles

Des plus modernes au niveau physique, on dit que l’établissement scolaire le sera également au niveau éducatif.

«Ce que l’on veut offrir, ce n’est pas seulement une nouvelle bâtisse, mais aussi quelque chose de nouveau à l’intérieur», soutient M. Pelletier.

Il note que l’établissement a été construit et fonctionnera selon le modèle de pédagogie par cycles, modèle similaire à ce qui se fait à l’école primaire la Mosaïque du Nord de Balmoral.

Les élèves seront divisés sur des planchers différents, de la maternelle à la 2e année (cycle 1), de la 3e à la 5e année (cycle 2), et de la 6e à la 8e année (cycle 3).

«Ce sera en quelque sorte trois petites écoles à l’intérieur d’une grosse école», dit le directeur.

Avec l’enseignement par cycle, les élèves apprennent davantage à leur rythme, en fonction de leurs besoins, de leurs forces et de leurs intérêts.

«En fait, c’est une façon de lutter contre l’échec scolaire. On tente de créer des rapprochements entre les classes, entre les enseignants des cycles, afin d’arrêter de se questionner constamment à savoir si un élève doit passer ou doubler son année», explique-t-il, notant que ce questionnement ne surviendra qu’à la fin de chaque cycle.

Déménagements en vue

La rencontre se voulait également une mise à jour importante pour les parents en prévision de la prochaine rentrée scolaire puisque celle-ci ne se fera pas dans la nouvelle école, celle-ci n’étant pas encore complétée. Les élèves y feront plutôt leur arrivée qu’après le congé des Fêtes.

D’ici là, tout un chambardement se profile à l’horizon. En effet, afin de favoriser la chimie entre les élèves des différents secteurs, ceux-ci ne seront plus regroupés par région en attendant le déménagement, mais bien par niveau scolaire. Ainsi, deux sites temporaires d’accueil ont été identifiés, soit les écoles Apollo XI (actuellement en transition à la polyvalente Roland-Pépin) et Versant Nord.

L’une recevra tous les élèves du Restigouche-Centre de maternelle à 4e année (Apollo XI) et l’autre (Versant Nord) ceux de la 5e à la 8e année. C’est donc dire que l’école Mgr Melanson de Val-d’Amour fermera définitivement ses portes à la fin de la présente année scolaire.

Chacun des deux sites temporaires accueillera environ 300 élèves pendant quatre mois.

«À leur retour du congé des Fêtes, les élèves auront une motivation supplémentaire de revenir en classe puisqu’ils entreront dans une toute nouvelle école», indique M. Pelletier.

Il a tenu à rassurer les parents sur l’avancée des travaux.

«On a très peu touché à l’extérieur au cours des derniers mois, d’où l’impression qu’elle est très loin d’être terminée. Mais c’était pour mieux avancer à l’intérieur. En fait, il y a déjà des salles de classe complétées. Au cours des prochaines semaines, on devrait s’attaquer à l’extérieur ainsi qu’à la construction du gymnase, partie d’une école qui est relativement simple à faire», dit-il.

Pour ce qui est du nom du nouvel établissement – car il ne conservera pas l’appellation Restigouche-Centre (bien qu’utilisée depuis deux ans) –, il sera annoncé le 9 juin sur le site de l’école. On en profitera pour dévoiler son logo.

En bref

L’école régionale a été construite sur trois étages et comprendra 29 salles de classe (dont 11 contigües). Une classe supplémentaire sera également aménagée à l’extérieur.

Les couleurs sont axées sur le bleu et le vert, en référence à l’eau (Restigouche et baie des Chaleurs) ainsi que la forêt, deux éléments prédominants dans la région.

L’établissement sera chauffé à la biomasse.

Le gymnase sera le plus grand de la région, l’équivalent de quatre gymnases simples (pratiquement la grandeur d’un terrain de soccer).

Les élèves du cycle 3 auront des cours d’éducation physique quotidiens.

L’école respectera les normes environnementales LEED.