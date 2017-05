Des ours rôdent dans un quartier résidentiel de Bathurst

Comme souvent à ce temps-ci de l’année, des ours rôdent dans le quartier résidentiel Parkwood Heights, situé dans le secteur ouest de Bathurst.

En début de semaine, la Force policière de Bathurst a reçu trois plaintes concernant la présence d’ours dans le voisinage.

«C’est peut-être le même ours qui est aperçu fois après fois. Un de nos policiers qui a répondu à un appel l’a vu d’assez près. L’animal s’est sauvé en courant lorsque le policier l’a approché un peu», raconte Jeff Chiasson, le relationniste médiatique du corps policier.

Il était prévu que des cages soient installées d’ici la fin de semaine pour le capturer.

En mai 2016, un ours, qui traînait dans le quartier Parkwood Heights, a déjoué pendant une semaine les plans des agents de la faune qui tentaient de l’attraper. Ils l’ont relocalisé à une cinquantaine de kilomètres de là une fois capturé.

Il est courant à cette époque de l’année de voir cet animal sauvage rôder dans les quartiers résidentiels. Leur nourriture n’est pas abondante et ils se rapprochent des domiciles pour fouiller dans les poubelles et les mangeoires d’oiseaux.

«La période allant du printemps au début de l’été constitue le moment de l’année où l’on aperçoit le plus souvent des ours noirs au Nouveau-Brunswick. Lorsque la nourriture naturelle comme les noix, les petits fruits, les insectes et les végétaux tendres sont rares, les ours se mettent activement à la recherche de choses à manger. C’est pendant cette période que les ours viennent le plus souvent en contact avec les humains. Lorsque les ours découvrent une source de nourriture, ils y retournent habituellement régulièrement», a indiqué Anne Bull, la porte-parole du ministère du Développement de l’énergie et des ressources.

Pour éviter que ce mammifère déambule près des habitations, quelques règles simples sont à observer, telles que de remiser les poubelles jusqu’à la journée du ramassage.

Si aucun endroit n’est disponible pour ranger le bac à ordures, il est important de le laver à l’eau de javel ou au bicarbonate de sodium pour éliminer les odeurs.

De même, les barbecues et les tables à pique-nique doivent aussi demeurer propres. Les mangeoires d’oiseaux sont à proscrire.