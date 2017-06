Restigouche: des castors font la vie dure aux saumons

La présence de barrages de castors le long de certains tributaires de la rivière Restigouche est telle qu’elle empêche les saumons de se rendre jusqu’à leur site de frai.

Le problème, c’est que ces constructions obstruent l’écoulement de certains tributaires importants, un phénomène observé notamment dans le secteur de la Little Main et de la Gounamitz. Ce problème est surtout accentué à l’automne, lorsque les niveaux d’eau sont déjà généralement bas.

Selon David LeBlanc, directeur général du Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Restigouche, cela fait quelques années de suite que certains cours d’eau sont victimes d’épisodes de sécheresse en septembre, soit tout juste avant la période de frai du saumon. Durant cette période, les poissons quittent ses fosses pour remonter les rivières afin de se reproduire. Mais en raison de la présence de barrages, ceux-ci ne parviennent plus à destination.

«Ce sont des obstacles difficilement franchissables pour eux», exprime M. LeBlanc.

En fait, selon les derniers relevés, 20% du territoire propice à la reproduction du saumon n’était pas accessible en raison de la présence des barrages.

«On parle ici de plusieurs kilomètres de rivières inaccessibles. On est allé sur place et on l’a vu de nos yeux. Plusieurs saumons adultes étaient en attente aux pieds des barrages, ils ne pouvaient pas passer», témoigne-t-il.

Pour ce qui est des castors, tout semble au contraire favoriser l’accroissement des populations: prix des peaux au plus bas, peu d’intérêt pour le trappage, nourriture en abondance… Tout cela fait en sorte que la densité de castors est très élevée dans le secteur et que la situation ne risque pas de s’améliorer.

Un barrage de castors coupe littéralement la circulation sur cette rivière du Restigouche. – Gracieuseté: CGBVRR

Puisqu’il est encore très tôt dans la saison, M. LeBlanc ignore si les barrages seront un obstacle aux saumons ou si une période de sécheresse frappera la région (comme les dernières années).

Il est toutefois prêt et prévoit déjà effectuer des ouvertures temporaires sur les barrages problématiques cet automne.

«On ne veut pas démolir l’ensemble des barrages, mais plutôt simplement faire des brèches, des ouvertures, afin de permettre aux saumons de passer et de remonter la rivière. C’est quelque chose qui se fait ailleurs, mais qui n’a pas été vraiment approfondi ici», indique-t-il.

M. LeBlanc anticipe que les travaux pourraient s’échelonner sur trois journées d’affilée, les castors reconstruisant très vite leurs œuvres.

«Ce n’est pas très long ni très difficile de faire une brèche dans les barrages. Le principal problème, c’est de se rendre sur place alors que l’eau est basse et qu’il faut y retourner plus d’une fois puisque les castors vont reboucher la brèche», indique le directeur général.

Entre-temps, l’organisme s’est également vu octroyer des fonds pour le lancement d’un projet de recherches appliquées auprès de la Fondation pour la conservation du saumon de l’Atlantique. Cette recherche, en partenariat avec l’Université du Nouveau-Brunswick, vise à vérifier si les efforts de restauration (l’enlèvement d’obstacles sur les cours d’eau) en valent la peine.

«On veut confirmer la problématique de perte de connectivité dans le bassin versant, vérifier son ampleur et ses impacts. Aussi, on veut analyser les bénéfices des efforts d’ouvertures temporaires de barrages, savoir si ça fonctionne bien, si les dépôts d’œufs augmentent sur ces rivières, s’il y a des gains positifs et significatifs versus l’argent que ça nécessite», explique M. LeBlanc.

Qu’en est-il des poissons qui se retrouvent prisonniers en amont du barrage?

Selon le directeur général du CGBVRR, cette partie est moins problématique puisque les plus jeunes saumons restent sur place généralement pendant trois ans. Les plus vieux attendent simplement la crue des eaux qui survient plus tard en automne (pluies de novembre) pour se frayer un chemin et repartir vers la mer.