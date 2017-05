Tourisme: le Nouveau-Brunswick a la cote auprès des Américains

Les municipalités de St.Andrews et de Shediac ainsi que la baie de Fundy sont des destinations touristiques prisées par les Américains, s’il n’en tient qu’aux lecteurs du journal USA Today.

La publication, qui rejoint quotidiennement 7 millions de fidèles, offre à ses lecteurs la possibilité de déterminer quelles sont les destinations incontournables au Canada en 2017.

Un panel d’experts en tourisme a proposé au quotidien américain 20 destinations canadiennes qui méritent à tout prix d’être visitées.

Située à une centaine de kilomètres à l’ouest de Saint-Jean, la Ville de St. Andrews figure parmi les endroits favoris des lecteurs USA Today, comme en témoignait mercredi sa 2e position au classement du concours.

Qui plus est, la ville du comté de Charlotte devance au classement des villes telles que Montréal, Toronto, Niagara Falls, Whistler, Banff et Calgary, qui accueillent annuellement des dizaines de millions de visiteurs.

St.Andrews est devancé par la ville de Québec, qui trône au sommet du classement.

«St. Andrews-by-the-Sea, un district historique national au Nouveau-Brunswick, se classe parmi les villes les plus jolies d’Amérique du Nord. La ville compte 550 bâtiments, dont 280 d’entre eux ont été construits avant 1880. La communauté pittoresque sert de base pour explorer la baie de Fundy à proximité», peut-on lire sur le site web du concours.

Outre son quartier historique, St. Andrews est réputée pour la qualité de ses hôtels, son parcours de golf et les excursions d’observation des baleines dans la baie de Fundy.

«St. Andrews by the Sea est ravie et honorée d’être considérée par le USA Today comme la meilleure destination au Canada. Étant une communauté beaucoup plus petite que la plupart des autres finalistes, et le seul candidat du Nouveau-Brunswick, nous accueillons volontiers l’appui et le vote des gens du reste de la province pour démontrer aux Américains toute la beauté du Nouveau-Brunswick», a affirmé Brad Henderson, le président de la Chambre de commerce de l’endroit.

La Ville de Shediac est pour sa part en nomination dans la catégorie du meilleur endroit de villégiature, là où il fait bon de séjourner dans un chalet au bord de l’eau.

Le USA Today décrit la capitale mondiale du homard comme un endroit où le séjour en vacance signifie de se promener au soleil sur les superbes plages d’eau salée, de jouer au golf, s’adonner à la navigation de plaisance ou à la planche à voile.

Le quotidien américain ne manque pas de souligner que la température de l’eau est idéale pour la baignade.

Parmi les 20 destinations suggérées, Shediac occupait mercredi la 16e position du classement qui est dominé par Lake of the Woods, un parc provincial situé à proximité des frontières de l’Ontario, du Manitoba et du Minnesota.

La route du littoral acadien, de Bathurst jusqu’à Moncton, est en nomination et occupe le 7e rang dans la catégorie de route-promenade panoramique idéale.

Le Nouveau-Brunswick fait très belle figure dans cette catégorie, puisqu’on y retrouve également la route du littoral Fundy (12e rang), la route de la Vallée entre Edmundston et Saint-Jean (18e rang) et la route de la chaîne des Appalaches (19e rang).

Finalement, le Parc national de Fundy s’est faufilé au 8e rang des plus beaux parcs nationaux, alors que la baie de Fundy occupe la même position dans la catégorie des plus belles attractions canadiennes.

Les internautes ont jusqu’au 19 juin pour voter pour leurs destinations préférées.

Il est possible de voter une fois par jour dans chacune des catégories, à l’adresse www.10best.com/awards/travel/.