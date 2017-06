Nomination de Madeleine Meilleur: Yvon Godin ajoute sa voix aux opposants

Yvon Godin conteste la nomination de Madeleine Meilleur au poste de commissaire aux langues officielles. L’ancien député néo-démocrate d’Acadie-Bathurst dénonce un choix partisan.

Dans sa lettre adressée au Commissariat aux langues officielles, Yvon Godin juge que le processus de nomination mis en place par le gouvernement Trudeau a été «truffé de conflits d’intérêts, et donc, corrompu».

Il souhaite que Madeleine Meilleur, ancienne ministre libérale de l’Ontario et contributrice du Parti libéral du Canada, retire sa candidature et que le processus soit repris depuis le début.

«Le commissaire est un agent du Parlement et non un agent du gouvernement», lance-t-il en entrevue avec l’Acadie Nouvelle.

Madeleine Meilleur a reconnu qu’elle avait contacté Gerald Butts et Katie Telford, deux membres influents de la garde rapprochée du premier ministre Justin Trudeau, afin de signaler son intérêt pour l’emploi. Cet aveu a fait bondir les partis d’opposition et certains candidats qui ont fait partie du processus de sélection.

Les chefs des partis d’opposition dénoncent également le fait qu’ils n’auraient pas été consultés avant cette annonce, comme le prévoit la Loi sur les langues officielles.

Yvon Godin estime que l’indépendance de Mme Meilleur et la confiance du public sont mises à mal. Il note que le Commissaire aux langues officielles a un rôle de chien de garde qui «joue un rôle prépondérant pour prévenir les dérives gouvernementales.

Or, la proximité de Mme Meilleur avec le parti libéral risque de placer la nouvelle commissaire dans des situations inconfortables, croit le politicien à la retraite.

«Quand je me suis plaint au Commissariat aux langues officielles que les francophones ne pouvaient être servis en français sur la colline du Parlement par des policiers de la GRC, dans quelle étrange position aurait donc été Mme Meilleur pour tenir tête au ministre de la Sécurité publique? Serait-elle allée au front contre sa propre famille libérale ou aurait-elle pris une position plus douce pour ne pas faire couler beaucoup d’encre?»

Le Commissariat aux Langues officielles a reçu deux autres plaintes à ce sujet, la première déposée par le Nouveau Parti démocratique, la seconde par une citoyenne du Nouveau-Brunswick, Chantal Carey.

La Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada continue de réclamer une rencontre avec le premier ministre Justin Trudeau afin «de clarifier de quelle manière le gouvernement prévoit protéger l’intégrité de la fonction de commissaire aux langues officielles».

La semaine dernière la Société nationale de l’Acadie a demandé au gouvernement de reprendre le processus de nomination à zéro. Dans un communiqué, le président par intérim Xavier Lord-Giroux pointe le manque de transparence et le risque de conflits d’intérêts.

«Nous sommes très préoccupés par le processus de sélection, qui semble avoir été cafouillé du début à la fin», écrit-il.

«Tout le monde considère que Madame Meilleur est une excellente candidate. Mais nous sommes préoccupés par la légitimité de sa nomination dans ce cas-ci. Le poste se doit d’être indépendant du gouvernement et de toute influence politique, et il devient de plus en plus clair que ce n’est pas le cas de cette sélection.»