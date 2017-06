Des avions de la Première Guerre mondiale dans le ciel d’Edmundston

Des répliques d’avions de chasse de la Première Guerre mondiale ont survolé mercredi soir la Ville d’Edmundston pendant quelques minutes.

Près d’une centaine de curieux ont bravé le mauvais temps pour admirer ces avions Nieuport XI biplans, dont l’origine remonte à l’ère des premiers vols motorisés de l’histoire.

Une cérémonie a été organisée à l’Aéroport d’Edmundston afin de commémorer le 100e anniversaire de la bataille de Vimy et la participation des soldats canadiens à cet effort de guerre.

Les pilotes d’expérience Larry Ricker et Will McEwan prenaient place à bord de deux appareils qui ont décollé peu après 17h30 sous les regards attentifs des spectateurs présents.

«Le plan original était de survoler la ville entre 17h30 et 18h30, mais on s’est fait avoir avec la météo», a indiqué Luc Michaud, le président d’Aéroport du Madawaska.

Les deux pilotes canadiens ont finalement dû se résoudre à limiter leur vol dans le secteur aéroportuaire et à en réduire la durée.

À l’origine, quatre avions du Vimy Flight devaient prendre part à l’événement qui s’inscrit dans le cadre des célébrations Canada 150.

Deux de ceux-ci sont malheureusement restés cloués au sol à Woodstock en raison des mauvaises conditions météorologiques.

«L’histoire de ces avions est intéressante. Ils étaient spécialisés en temps de guerre en photographie aérienne, permettant de fabriquer des cartes indiquant la présence de champs de mine et de tranchées», explique Luc Michaud.

Les activités et cérémonies mettant en vedette les avions du Vimy Flight se poursuivront à travers tout le pays jusqu’à la fin de l’été.

Le coup d’envoi a été donné en avril au Mémorial de Vimy, en France, en présence de Justin Trudeau, des princes Charles, William et Harry ainsi que de l’ex-président de la France, François Hollande et de plus de 25 000 personnes qui ont pris part aux commémorations du centenaire de la Bataille de Vimy.