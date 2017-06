La baisse du prix de la bière ne fait pas que des heureux

Si les consommateurs ont des raisons de se satisfaire, les producteurs locaux d’alcool ne voient pas tous d’un bon oeil la nouvelle offre d’Alcool NB. Ils estiment que plus devrait être fait pour soutenir leur industrie.

La Société de la Couronne entend consacrer 7 millions $ de son capital à la réduction à 36 $ du prix des caisses de 24 canettes des marques Alpine, Budweiser, Bud Light, Coors Light, Molson, Moose Light et Sleeman Clear.

Mis à part certains produits de la brasserie Moosehead de Saint-Jean, les boissons néo-brunswickoises ne profiteront pas d’un prix réduit. Propriétaire de Grimross Brewing à Fredericton, Stephen Dixon se plaint de la décision.

«Je crois que ça aura des impacts négatifs sur mon entreprise. Pour les consommateurs qui vont et viennent entre les bières commerciales et les bières artisanales, une plus grande différence de prix va probablement influencer leur décision.»

La nouvelle ne fait pas non plus les affaires du copropriétaire de la distillerie Fils du Roy. En mars dernier, les producteurs ont déjà été frappés par l’augmentation de 2% de la taxe d’accise fédérale sur les boissons alcoolisées, rappelle Sébastien Roy. Cette dernière sera désormais majorée chaque année d’un pourcentage égal à la hausse du coût de la vie.

«Pour les spiritueux, la taxe est maintenant à 11,96 $ le litre», déplore le distilleur. Sébastien Roy reste pourtant optimiste, selon lui il y aura toujours une clientèle pour déguster une eau-de-vie ou une bière artisanale.

«Je pense que les gens qui aiment les produits artisanaux ne les consomment pas pour le prix, qui est un peu plus élevé, mais parce qu’ils cherchent des saveurs. Ce n’est pas une question de prix, mais de goût, de fierté de consommer des produits qui ont été faits par des micro-brasseries.»

Sébastien Roy souhaite que le gouvernement incite davantage la Société de la Couronne à soutenir l’industrie néo-brunswickoise, comme l’a fait la Nouvelle-Écosse.

La province voisine a largement revu sa réglementation et a réduit drastiquement les marges imposées aux producteurs locaux. Aujourd’hui, les distilleries néo-écossaises sont en plein essor.

Alors que le Nouveau-Brunswick est sur le point d’entamer des négociations avec les autres provinces pour réduire les barrières au commerce de l’alcool, Sébastien Roy estime que Fredericton a un coup à jouer.

«Quand ces barrières vont s’ouvrir dans le futur, les provinces qui auront misé sur le développement de leur industrie seront avantagées, dit-il. Elles auront une industrie forte qui aura grossi et sera prête à aller vers d’autres marchés.»

D’après la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, Alcool NB a déjà pour mission de «participer au développement du secteur des boissons alcooliques dans la province».

L’entrepreneur de Paquetville pense qu’il est possible d’aller plus loin. Il rêve du jour où les produits néo-brunswickois seront clairement identifiés sur les tablettes des magasins d’Alcool NB et où la province autorisera la vente de spiritueux ou de bières artisanales dans les marchés de fermiers.

«Alcool NB ne mesure pas comment ils aident l’industrie à grandir», regrette Stephen Dixon. «Alcool NB a pour objectif de faire des profits pour verser des millions de dollars au Ministère des Finances, c’est leur mission principale.»

Président de l’Association des Producteurs d’alcool artisanal du Nouveau-Brunswick, Stephen Dixon négocie auprès du gouvernement pour faciliter l’accès des produits locaux aux points de vente, et obtenir une réduction des taxes sur ces produits.

«Nous continuons de leur parler des bénéfices et des opportunités de notre secteur qui grandit. En tant que brasseur, j’emploie des Néo-Brunswickois, je paie mon loyer ici et je m’approvisionne auprès de fermes locales».