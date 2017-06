Centres d’appels: plus de 2000 postes à combler au N.-B.

Il y a 25 ans, un premier centre d’appels s’est établi au Nouveau-Brunswick. Aujourd’hui, ce secteur des centres de services d’affaires emploie plus de 18 000 personnes et il y aurait toujours plus de 2000 postes à combler selon ContactNB, l’association de cette industrie.

Contact NB représente une quarantaine d’entreprises au Nouveau-Brunswick dont la majorité, 60%, ont pignon sur rue dans le Grand Moncton. Sur les ondes des stations radio de la région, plusieurs entreprises annoncent qu’ils sont à la recherche d’employés.

Le 24 mai, les Banque TD a annoncé son intention d’ouvrir un nouveau centre d’affaires à Moncton et du même coup créer 575 emplois sur une période de six ans. Le gouvernement provincial injecte un peu plus de 9 millions $ dans le projet.

The Co-operators, Assurions et plusieurs autres embauchent souvent des dizaines de personnes sans même faire d’annonce officielle. Tout ça crée un élan dans ce secteur d’activité en croissance.

«Plusieurs continuent d’embaucher sans même faire d’annonce de création d’emplois. Nous sommes en fait tout près d’entamer une nouvelle étude sur l’industrie parce que nous croyons que les besoins sont beaucoup plus grands que 2000 employés en raison de la croissance du secteur et la synergie qui en ressort», a expliqué Robert Campbell, président de ContactNB.

Le centre d’appel bilingue de Rogers a ouvert ses portes au centre-ville de Moncton en 2002. Plus de 1000 personnes y travaillent.

«Nous sommes fiers de notre personnel talentueux et qui est avec nous depuis longtemps. Plus de 70% de nos employés travaillent avec nous depuis plus de 5 ans», a avancé Heather Robinson, porte-parole pour Rogers.

Le genre d’emplois offerts dans les centres d’appels a changé au cours des années. Ce n’est plus que de la vente. Certains employeurs demandent même à ce que leurs candidats aient un diplôme d’études postsecondaire et d’autres vont former leur personnel.

«Ils vont embaucher la personne qui sort tout juste de l’école secondaire et la former parce qu’ils veulent qu’elle soit là pour les 20 prochaines années. Dans plusieurs cas, des gens ont été embauchés et ont reçu leur certification en services financiers grâce à leur emploi et certains sont même devenus directeurs de succursale pour des banques», a souligné M. Campbell.

La Banque Royale, Tangerine, la Banque TD, UPS et Purolator ont tous des centres d’affaires dans la région de Moncton et les gens qui y travaillent veulent garder leur emploi. En fait, le taux de roulement est très bas.

«C’est très bas comparativement à la moyenne canadienne. Dans la région de Moncton, certains centres ont des taux de roulement de 6% à 10%. Il y a certainement des centres avec un taux de roulement de 17%, mais quand on compare ça à des industries plus traditionnelles, dont le taux de roulement peut atteindre 30%, c’est très bas».

L’industrie des centres d’appels injecte 1,5 milliard $ annuellement dans l’économie de la province et selon Robert Campbell, la croissance de ce secteur n’est pas prête de s’arrêter.

«Je crois que la croissance est bien réelle est à un moment un où la province a des difficultés, cette industrie a été en quelque sorte une lumière au bout du tunnel».