Décès d’un ancien conseiller et grand bénévole de Dalhousie

«La Ville de Dalhousie a perdu un gros morceau, un véritable pilier de la communauté.»

Comme plusieurs, le maire de Dalhousie, Normand Pelletier, n’a pas caché sa peine après avoir pris connaissance, mercredi, du décès de Bob Harquail, ancien conseiller municipal et toujours très actif dans la région à titre de bénévole. M. Harquail est décédé des suites d’un cancer de l’œsophage.

«C’était une personne extrêmement dynamique, très impliquée. Encore récemment, à 85 ans, il trouvait la force de donner de son temps de façon bénévole pour différentes organisations. Il siégeait toujours au sein du conseil d’administration de l’aéroport de Charlo et celui du musée. Ce genre de personnage, tu ne veux pas voir ça disparaître de ta communauté. Ce sont des trésors», exprime le maire.

Au niveau de la politique municipale, M. Harquail a effectué un total de cinq mandats, dont quatre consécutifs entre 1998 et 2008. Il a été défait à deux reprises, notamment en 1995 alors qu’il tentait sa chance au poste de maire.

Comme bénévole, il a été actif et servi de nombreuses causes comme, entre autres, les sports amateurs, la brigade des incendies et la Société canadienne du sang.