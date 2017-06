Écran solaire Banana Boat: Santé Canada lance une enquête

Alors que Santé Canada mène une enquête après avoir reçu des plaintes que de l’écran solaire de la marque Banana Boat aurait causé des brûlures au deuxième degré sur des jeunes enfants, des parents du Nouveau-Brunswick partagent de l’information pour faire de la sensibilisation et prévenir d’autres incidents.

David Caron

david.caron@acadienouvelle.com

Un message publié il y a quelques jours sur Facebook par la Halte scolaire de l’école communautaire Soeur-Saint-Alexandre, à Lamèque, a été partagé plus de 400 fois.

«Chers parents, plusieurs cas de brûlures causées par ce produit ont été signalés au Canada. D’ailleurs, la marque Banana Boat a rappelé certains de ses produits. Je vous conseille de prendre une crème solaire plus naturelle et de faire très attention au choix que vous ferez pour vous et vos enfants», peut-on lire.

La halte scolaire réagissait à quelques incidents rapportés au cours des dernières semaines dans les médias, dont celle vécue par Caroline Morneau, une mère du Québec, qui a raconté sa mésaventure sur sa page Facebook personnelle. Selon elle, des cloques d’eau sont apparues sur le visage de son jeune fils Loïc après que de l’écran solaire de la marque Banana Boat ait été appliqué sur sa peau à la garderie.

Un pédiatre lui aurait confirmé qu’il s’agissait de brûlures chimiques au 2e degré causées par l’écran solaire Banana Boat. Au moins deux autres plaintes de la même nature ont été recensées au Canada au cours des dernières semaines, dont une à Terre-Neuve-et-Labrador. La provenance de l’autre plainte n’a pas été précisée.

Enquête de Santé Canada

Santé Canada mène une enquête après avoir reçu des plaintes. Au cours des derniers jours, l’agence fédérale a contacté Edgewell Personal Care pour plus de renseignements, mais aucune mesure particulière n’a été annoncée pour l’instant.

Une mise à jour de l’enquête devrait être rendue publique vendredi.

Les produits solaires en vaporisateur de Banana Boat ont déjà fait l’objet d’un rappel de Santé Canada en 2012.

L’écran solaire visé posait des risques, car il pouvait s’enflammer sur la peau si l’utilisateur entrait en contact avec une flamme nue ou des étincelles avant que le produit ait eu le temps de sécher. Un cas a été signalé au Canada et quatre aux États-Unis.

Banana Boat se fait rassurant

L’entreprise Banana Boat Canada, une filiale de la société américaine Edgewell Personal Care, a tenté de se faire rassurante dans un récent communiqué de presse. L’entreprise affirme qu’elle prend plusieurs mesures pour assurer la qualité de ses produits en analysant régulièrement des échantillons pendant leur fabrication. Elle fait également appel au service de laboratoires indépendants pour des contrôles supplémentaires.

«Dès que nous avons pris connaissance de l’expérience d’une consommatrice avec l’écran solaire sans extra pour enfants en vaporisateur FPS 50+, nous l’avons contactée pour obtenir le numéro de produit et le code de date. Comme nous le faisons normalement, nous avons analysé le lot de nouveau, pour ensuite confirmer l’innocuité du produit. Nous avons partagé cette information avec Santé Canada. Nos produits de soin solaire pour enfants sont testés sous la supervision de pédiatres certifiés afin de confirmer qu’ils peuvent être utilisés chez les enfants.»