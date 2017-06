Lignes de transmission: à la recherche d’alternatives à l’épandage d’herbicides

Un groupe environnemental suggère à Énergie NB de privilégier des projets écologiques pour occuper l’espace situé sous ses lignes de transmission au lieu de contrôler la végétation à l’aide d’herbicides.

«On est en présence de milliers de kilomètres de terres inexploitées partout. Pourquoi ne pas tenter de les rentabiliser plutôt que de les empoisonner?»

Un immense potentiel économique à portée de main, mais en dormance. Voilà comment Clément Arpin, membre d’Éco-Vie de Kedgwick, perçoit ce qui se trouve sous les lignes de transmission d’Énergie NB.

Lui et d’autres membres de cette organisation environnementale ont récemment rencontré des responsables de la société d’État afin de discuter des méthodes utilisées pour contrôler la végétation sous ces lignes. Fortement opposés à l’épandage d’herbicides – l’une des méthodes actuellement privilégiées sur environ 7% de ce territoire –, ils voulaient entre autres vérifier si Énergie NB était ouverte à des alternatives plus écologiques. Et la réponse est plutôt positive.

Ces alternatives, elles sont aussi nombreuses que variées. Plantations de sapins pour l’industrie des arbres de Noël. Culture de champs de chanvre pour la fibre textile. Ensemencement de plantes sauvages qui freinent naturellement la croissance des autres espèces (comme la Verge d’or, une plante qui attire aussi les abeilles et donc bonne pour l’industrie du miel).

«À certains endroits, on a coupé à blanc des hectares et des hectares de forêt pour faire la plantation de bleuets. Ça pourrait très bien être une autre utilisation de ces terres, ça ou d’autres cultures», exprime M. Arpin.

Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent. Avec une utilisation plus judicieuse de ces terres, M. Arpin estime que, non seulement la province aurait un meilleur bilan écologique, mais cela pourrait même générer des revenus et des emplois.

De son propre aveu, M. Arpin dit avoir été surpris de l’accueil positif d’Énergie NB vis-à-vis les propositions présentées.

«On chiale souvent après les gouvernements pour leurs inactions, mais les citoyens ont un énorme rôle à jouer. Ce rôle ne se limite pas à identifier des problèmes, mais aussi à proposer des solutions. La meilleure façon de faire avancer un dossier c’est d’arriver avec des idées qui font du bon sens, et je crois que c’est ce que nous avons fait», indique-t-il.

À ce stade, il croit que plusieurs projets-pilotes pourraient être instaurés aux quatre coins de la province. À 71 ans, lui-même ne prévoit pas en déposer un officiellement. Toutefois, il invite les citoyens de partout en province à le faire. «Nous avons soulevé des idées et Énergie NB a tendu l’oreille. Il y a peut-être des gens qui ont des idées différentes, mais tout aussi bonnes, alors je les invite à faire des propositions. Car le but dans le fonds, c’est de trouver des solutions de rechange à une pratique (arrosage) qui nous apparaît nuisible à l’environnement et la santé», dit-il.

Une pratique existante

Chez Énergie NB, on se dit effectivement très ouverts au dialogue en ce qui a trait à l’utilisation de ses terrains situés sous ses lignes de transmission. Pourvu, bien entendu, que ces projets soient compatibles et qu’ils ne nuisent pas aux opérations d’acheminement de l’électricité.

«Ce n’est pas un problème, c’est même une pratique qu’on encourage. En fait, nous avons déjà une cinquantaine d’ententes avec des gens d’un peu partout en province qui font la culture de sapin de Noël», explique Marc Belliveau, porte-parole d’Énergie NB.

Si Énergie NB se montre ouverte au discours des environnementalistes, elle a toutefois tenu à préciser qu’elle n’était que locataire des terres sous les lignes de transmission. Si elle décidait d’emboîter le pas à un projet-pilote, il lui faudrait donc l’approbation du ministère des Ressources naturelles ou encore des propriétaires des lots privés où se trouvent les lignes.

Énergie NB commencera entre-temps son programme d’épandage d’herbicides sous ses lignes d’ici deux semaines. Elle prévoit, cette année, arroser l’équivalent de quelque 1500 hectares.