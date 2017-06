Prix du homard: les pêcheurs victimes de leurs succès

Merel Brideau, président du Comité des pêcheurs de la baie et homme de pont au quai de Petit-Shippagan, «l’an dernier, on ne prenait pas 2000 livres par jour comme c’est le cas pour certains cette année». - Archives

Après avoir amorcé la saison à un sommet historique, le prix du homard a baissé de 1$ la livre ou plus sur des quais du Nord-Est. Des homardiers voient la baisse d’un mauvais oeil, étant donné la forte demande à l’international et le taux de change favorable aux exportations.

Des pêcheurs de homard de la zone 23, qui s’étend de Dalhousie à Pointe-Sapin, ont eu une mauvaise surprise cette semaine. Après avoir reçu un prix de 7$ à 7,50$ la livre durant les premières semaines de la saison, leurs acheteurs leur ont appris que, cette semaine, ils recevront de 6$ à 6,50$ la livre.

Quand Yves Blanchard, pêcheur de Bas-Caraquet, a tenté de comprendre pourquoi la valeur de ses débarquements a baissé, on lui a expliqué que l’industrie n’est pas en mesure de soutenir des prix de 7$ la livre et plus. Celui qui pratique son métier depuis plus de 30 ans reste sceptique.

«Il y a une plus grande demande en Europe et on s’attendait à ce que le prix soit meilleur. Le prix a monté huit fois l’an dernier durant la saison. On nous avait dit qu’il ne ferait pas ça cette année. Finalement, le prix a descendu au lieu de monter. C’était vraiment une surprise pour tout le monde.»

Merel Brideau, président du Comité des pêcheurs de la baie et homme de pont à Petit-Shippagan, estime que la baisse du prix est due à une hausse des débarquements. Il affirme que depuis le 25 mai, le homard pêché sur son bateau se vend de 5,50$ à 6$ la livre.

«Ils ont dit qu’il y avait trop de homard sur le marché et que le homard était rendu cher.»

«L’an dernier, on ne prenait pas 2000 livres par jour comme c’est le cas pour certains cette année. Il y a du homard partout et ça rentre à coup de milliers de livres par jour. L’an dernier c’était bon, mais cette année c’est encore meilleur. L’année passée, à pareille date, notre bateau avait pêché 18 000 livres de homard et cette année on est rendu à 22 000 livres.»

M. Brideau mentionne que plusieurs capitaines de bateau recevront des bonus de leurs acheteurs en fin de saison. Ces montants ne sont cependant habituellement pas divulgués publiquement.

Emmanuel Moyen, de l’Union des pêcheurs des Maritimes, est au courant des discussions qui ont lieu sur les quais. Il n’était cependant pas en mesure de confirmer si les prix avaient baissé à travers la zone 23 ou s’il y aura des ajustements des prix à la hausse dans les semaines à venir.

Il rappelle que plusieurs facteurs ont une incidence sur les prix: le coût de production dans les usines, le prix de la mise en marché, le coût de l’essence pour la transportation, la demande internationale et le taux de change. Chacun de ces éléments peut faire hausser ou baisser le prix du homard.

«Tu ne peux pas faire une analyse simpliste. Il y a beaucoup de choses qui font changer le prix d’une année à l’autre.»

Un des facteurs importants, soit le taux de change avec le dollar américain, est plus favorable aux exportations cette année. En mai et juin 2016, la valeur du huard oscillait entre 0,76 et 0,79 $US, alors que depuis un mois, il se situe entre 0,72 et 0,74 $US.

Quant à l’accès au marché européen, les homardiers ont raison d’être optimistes à moyen et à long terme

L’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Europe éliminera progressivement des tarifs de 16% à 20% sur des produits transformés du homard canadien d’ici 3 à 5 ans. Les effets ne seraient cependant probablement pas ressentis à court terme.