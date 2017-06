Des dentistes au grand cœur

Caroline Chiasson et ses collègues ont vécu une aventure marquante lors de leur mission humanitaire en Jamaïque. Le groupe de dentistes de Moncton a traité près de 500 patients dans une région où l’accès aux soins dentaires essentiels est difficile.

vingt-quatre professionnels de la clinique dentaire Mountain View et du cabinet du chirurgien maxillo-facial Nash Daniel ont passé une semaine intense à Sav-la-Mar, une ville côtière située à l’ouest de la Jamaïque.

Avec l’aide de l’organisme Great Shape!, l’équipe s’est établie pour quelques jours dans une église transformée en cabinet de fortune. Nettoyages, plombages, extractions dentaires, distribution de brosses à dents, les spécialistes de la carie n’ont pas chômé.

«Le premier jour, 300 personnes faisaient la file devant l’église. Certains venaient de très loin et ont attendu toute la journée dans la chaleur sans qu’on puisse les servir», raconte la Dre Carolyne Chiasson, dentiste originaire de Lamèque.

«Ça nous fait réaliser à quel point on est chanceux d’avoir un bon accès aux soins de santé. Là-bas, il y a seulement un dentiste pour 30 000 personnes! On a vu les mêmes problèmes dentaires qu’au Canada, mais souvent plus graves: pas mal de caries et beaucoup de douleurs.»

Les sourires et la reconnaissance des habitants de Sav-la-Mar ont particulièrement marqué Carolyne Chiasson et ses collègues Jennifer Tower, Richard Copeland et Josée LeBlanc.

«Les gens apprécient énormément les soins, on a reçu tellement de messages!»

Après cette première mission d’aide humanitaire, l’équipe envisage déjà de prendre part à une nouvelle aventure. D’ici là, la Dre Jennifer Tower gardera en mémoire les adieux avec le prêtre de la communauté.

«Il était vraiment ému qu’on leur soit venus en aide. Ç’a été des remerciements très touchants», se souvient-elle.