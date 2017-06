Du nouvel équipement pour l’Hôpital Stella-Maris

De nouveaux services de cardiologie seront bientôt offerts à l’Hôpital Stella-Maris de Sainte-Anne-de-Kent. Dès cet automne, les patients de Kent pourront rester plus près de chez eux et obtenir des services «aussi bons» qu’à Moncton.

Chaque année, près de 2000 patients de la région de Kent conduisent au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont de Moncton pour obtenir des services en cardiologie ambulatoire.

Grâce à un investissement de près de 350 000 $ du Réseau de santé Vitalité et une campagne de financement – lancé jeudi – de 200 000 $ de la fondation Les Ami.e.s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent, ils pourront obtenir les services dont ils ont besoin plus près de chez eux.

Les nouveaux équipements, qui comprennent une civière d’examen, un tapis roulant et un appareil d’échographie cardiaque, auront un impact positif sur les personnes qui n’ont pas facilement accès à un moyen de transport. Certains dépendent de leur famille et leurs amis pour les conduire, une option qui n’est pas toujours fiable.

«Parfois, ils ne viennent pas à leur rendez-vous et ils nous disent qu’ils n’ont pas pu trouver quelqu’un pour les conduire. Ils vont manquer leur rendez-vous ou le remettre à plus tard à cause de ça», explique le docteur Jean-François Baril, cardiologue et chef du service de médecine interne au CHU Dr-Georges-L.-Dumont.

«On croit qu’en ayant des services ici, il y aura moins de cas comme ça. Ça va enlever un certain fardeau et un certain stresse. Beaucoup de personnes âgées n’aiment pas de conduire dans la grande ville. Ici, c’est dans leur endroit. Ils connaissent le milieu et ils sont tout à fait à l’aise de conduire ici.»

Les personnes directement touchées comprennent, entre autres, ceux qui ont fait un arrêt cardiaque ou une crise d’angine, qui ont le coeur affaibli ou qui ont des problèmes de valve de coeur.

«Ils ont besoin d’avoir des tapis roulants, des ultrasons et/ou une consultation en radiologie. Parfois, des patients qui ont des problèmes d’arythmie, c’est-à-dire des problèmes d’électricité du coeur, ont besoin d’être vus en cardiologie. On pourra les voir ici.»

Dr Baril assure que les services offerts à Sainte-Anne-de-Kent seront égaux, sinon mieux qu’à Moncton, en raison de la nouveauté des équipements. Il précise cependant que les examens de stimulateur cardiaque (pacemaker) et les examens de médecine nucléaire devront encore avoir lieu au CHU Dumont.

Plusieurs élus ont assisté à l’annonce, jeudi à l’hôpital de Sainte-Anne-de-Kent. Ricky Gautreau, maire de Saint-Antoine, s’est dit fier de voir un tel investissement dans sa région.

«Je suis très fier de l’annonce. Je prêche pour le local, et on vient de créer une autre raison pour garder nos gens ici. On ne sera pas obligé d’aller à Moncton pour ces services, on les aura tous ici, et aussi bon qu’à Moncton.»

Jeudi, les cardiologues du CHU Dr-Georges-L.-Dumont ont fait un don de 20 000 $ à la campagne de financement de la fondation Les Ami.e.s de l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent.

Les services ambulatoires de cardiologie seront en place à l’établissement de Sainte-Anne-de-Kent à l’automne 2017. Il sera offert trois jours par semaine.