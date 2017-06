La qualité du miel en vente au pays est mise en doute

Selon une enquête réalisée par le magazine Protégez-Vous, 30% des pots de miel que l’on retrouve dans les supermarchés et les magasins d’aliments naturels sont de mauvaise qualité, contrefaits ou encore dilués.

Clémence Lamarche, qui est chargée de projets, a mené à une analyse en laboratoire du contenu de 36 petits pots de miel.

L’étude révèle que 11 des produits analysés présentent au moins un problème et n’auraient pas dû se retrouver sur les tablettes des magasins.

Le miel a pourtant toujours eu bonne réputation depuis l’antiquité, en vertu de ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes et de la présence de plusieurs minéraux et vitamines.

Il est de plus vénéré dans plusieurs religions, où il représente un puissant symbole.

Malgré tout, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) le classe comme un des aliments le plus à risque au pays.

Au Canada, 48% des échantillons de miels importés qui ont été analysés par l’ACIA entre 2012 et 2016 ne satisfaisaient pas aux normes de composition ou d’étiquetage exigées au pays.

Dans le cas des miels canadiens, ce sont 35% des produits évalués qui ne répondaient pas à ces mêmes normes.

L’analyse démontre que les miels de grande qualité ont difficilement passé les tests, ce qui peut surprendre à première vue.

Le miel Manuka est des plus recherchés pour de présumées qualités antiseptiques et anti-inflammatoires. Il provient d’abeilles qui butinent le manuka, une plante rare de la Nouvelle-Zélande.

Protégez-Vous a analysé cinq variétés de cette sorte de miel, dont le prix peut parfois atteindre 50$ dans les magasins d’aliments naturels.

Les tests en laboratoire révèlent que quatre d’entre eux n’ont tout simplement pas les caractéristiques chimiques habituelles de ce type de miel.

Le magazine estime de plus que plusieurs fausses versions circulent sur le marché, et que seul le miel Manuka Or, de Manuka Health, peut être jugé authentique

Ce dossier fort étoffé de Protégez-Vous démontre également que certains fabricants réduisent leurs coûts en coupant le miel avec d’autres sucres, comme le sucre de canne ou de maïs.

D’autres sortes de sucres, comme celui de betterave, sont aussi susceptibles de se retrouver dans les pots de miel.

Six des miels testés montraient pour leur part des signes de surchauffe, ce qui altère le goût du miel, mais ne le rend toutefois pas impropre à la consommation.

Même le réputé miel naturel Labonté, qui est commercialisé au pays depuis plus de 70 ans, n’est pas considéré conforme par Protégez-Vous.

Les pots de miel de marque Compliments Miel pur, Gauvin Miel pur du Québec, Golden Field Miel pur et pasteurisé et Great Value Miel liquide sont quant à eux jugés conforme et sont offert à un prix modique de 4$ ou moins.

Le numéro de juin du magazine qui contient les résultats de cette étude est disponible en kiosque, de même que dans les applications mobiles.

Et le miel du Nouveau-Brunswick dans tout ça?

L’étude du magazine Protégez-Vous n’implique malheureusement aucun produit et producteur de miel originaire du Nouveau-Brunswick.

Selon le gouvernement du Nouveau-Brunswick, environ 10 000 colonies d’abeilles domestiques sont enregistrées dans la province, réparties entre 280 apiculteurs.

La plupart des colonies sont utilisées pour la pollinisation tandis que d’autres sont pour la production de miel. La production annuelle totale de miel oscille habituellement à environ 125 000 kg, indique le site Web du ministère de l’Agriculture, Aquaculture et Pêches.

«C’est quelque peu surprenant de voir ces résultats et c’est surtout dommage pour les consommateurs qui s’attendent à avoir un produit de qualité en payant le prix. Ça confirme en même temps l’idée que la meilleure manière de consommer du miel, c’est d’aller de voir un apiculteur local du Nouveau-Brunswick en qui l’on a confiance», affirme Marie-Christine Allard, de la Miellerie Charlo Honeyhouse.

L’exploitation apicole artisanale assure que ses produits sont uniques au monde et auraient aisément traversé avec succès ces tests de qualité effectués par le magazine Protégez-Vous.

«En fait, je pense que tous les producteurs du Nouveau-Brunswick auraient passé avec succès ces tests. On retrouve ici de petits producteurs qui ont leurs produits et leurs abeilles à cœur. La tentation de diluer le produit pour augmenter la production et les profits est moins grande, on ne retrouve pas ça ici», assure Jacques Levesque, le directeur et fondateur de la Miellerie Charlo Honeyhouse.