Shediac: Handi-Voile victime de son succès

Handi-Voile effectue plus de 200 sorties par été en moyenne. - Gracieuseté

Handi-Voile cherche à gonfler ses rangs de bénévoles propriétaires de bateaux. L’organisme à but non lucratif de Shediac offre l’occasion aux personnes avec un handicap physique ou mental de naviguer sur les eaux de la Baie en voilier et d’en apprendre les rudiments.

Handi-Voile est en quelque sorte victime de son succès.

L’été dernier, plus de 200 sorties en mer ont été effectuées par les bénévoles entre la dernière semaine de juin jusqu’à la fin d’août, soit près de 70 jours.

Mark Bridges, un directeur de l’organisme, aimerait multiplier les sorties avec plus de clients pendant la saison chaude, mais la demande excède largement l’offre. Il appelle à tous les propriétaires de voilier de la région à prêter main-forte.

«Nous ne manquons pas de propriétaires de bateaux dans la région, c’est certain. Nous sommes à la recherche de gens pour offrir leur bateau et de leur temps pour permettre à ces gens-là d’expérimenter la voile.»

En place depuis 1989, le programme de navigation d’Handi-Voile a fait ses preuves. Il s’adresse aux personnes de tout âge, peu importe leur handicap mental ou physique. Pour 20$ par été, un abonné peut effectuer le nombre de sorties en mer qu’il souhaite, selon les disponibilités des bénévoles et des bateaux.

Handi-Voile offre également un volet de compétition. L’an dernier, une adolescente de Grande-Digue, Alyssa Belliveau, a pris la direction de Pointe-Claire, au Québec, pour une compétition de type para. La jeune fille atteinte de dystrophie musculaire s’est taillé une 2e place à la Coupe mobilité 2016 contre 24 compétiteurs.

L’événement est en quelque sorte la Régate internationale du Canada pour les navigateurs avec besoins spéciaux.

«Donner la chance à un non-voyant ou à un autiste de naviguer un bateau, vous ne vous imaginez pas à quel point ça lui fait bien. Pour plusieurs personnes à besoins spéciaux, ça vient leur redonner confiance en soi», explique Mark Bridges.

Lui-même propriétaire de bateau, il a bien hâte de lever l’ancre.

«La voile c’est ma passion. Si je peux faire vivre ça à quelqu’un d’autre, ça me rend heureux.»

Campagne de souscription

Handi-Voile tiendra son déjeuner-bénéfice annuel le 19 août, au club de yacht de Point-du-Chêne, tout juste avant la tenue de la course de yacht Volkswagen Moncton Gordon McRae Memorial. Près de 50 participants sont attendus sur la ligne de départ.

Tous les profits amassés iront envers le financement des activités de l’organisme. Les intéressés peuvent se procurer des billets au www.ablesail.com.