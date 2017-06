CCNB: un don majeur pour préparer la relève de l’industrie minière

La compagnie Major Drilling Group International, à Moncton, a fait don d’une foreuse à la Fondation du Collège de Bathurst, en vue de la formation minière qui sera offerte sur le campus en septembre.

Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick veut préparer la relève de l’industrie minière, grâce à ce centre de formation spécialisée. Il s’agira d’une première dans les provinces de l’Atlantique.

Le don de Major Drilling Group a pour objectif d’atténuer la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie et de recruter des travailleurs pour ses propres besoins.

«Un des défis qui réapparaît dans notre secteur est la pénurie d’équipes de forage expérimentées dans l’industrie, un facteur qui entraînera une certaine pression sur les coûts et la productivité à mesure que nous avançons. Notre partenariat avec ce nouveau programme de formation de foreurs à Bathurst nous aidera dans les initiatives que nous déployons pour recruter et former de nouveaux employés et fait partie des efforts que nous faisons pour préparer la reprise potentielle dans notre industrie», a déclaré dans un communiqué de la compagnie Denis Larocque, le président et chef de la direction.

La multinationale, dont le siège social se trouve à Moncton, est l’une des plus grandes sociétés de services de forage au monde, qui dessert principalement l’exploitation minière. Major Drilling possède également des bureaux aux États-Unis, au Mexique, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et en Europe. Elle est cotée en bourse.

On estime que l’industrie aura besoin de 84 000 à 126 000 travailleurs au Canada d’ici neuf ans.

«Ça nous permet d’offrir une formation dans un domaine très spécialisé qui répond aux besoins de main-d’œuvre d’une entreprise néo-brunswickoise. Les étudiants seront formés ‎avec une expertise reconnue partout dans le monde», explique Liane Roy, la présidente-directrice générale du CCNB.

Le gouvernement provincial investit 1,3 million $ dans ce programme, notamment pour l’achat des simulateurs de machinerie lourde. L’agence de promotion économique du Canada Atlantique s’est engagée pour 185 000$, tandis que le CCNB va débourser 265 000$.

L’entreprise Discovery Drill Manufacturer, située à Beresford, remettra à neuf la foreuse destinée au CCNB et assurera son entretien. À juste titre puisque c’est elle qui construit des foreuses pour Major Drilling Group.