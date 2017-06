EXCLUSIF – Suppléments alimentaires: populaires, coûteux et… controversés

Les suppléments alimentaires sont maintenant acceptés par les consommateurs. Les ventes progressent. Pourtant des scientifiques réfutent leur efficacité. Comment s’y retrouver?

Poudre d’algues méditerranéennes réputées antioxydantes, cartilage de requin également finement broyé pour soulager les douleurs et inflammations aux articulations, huile de chanvre en capsules riches en Oméga-3, pilules multivitaminées… Les suppléments alimentaires ne manquent pas.

Pour une large partie de la population, ils sont devenus un réflexe. Selon des données de Statistique Canada, près de la moitié des femmes et un tiers des hommes au pays en consomment. Ces produits attirent sans cesse de nouveaux adeptes.

«Beaucoup de gens s’y mettent à partir de la cinquantaine. Leur médecin leur a découvert un problème de diabète ou de cholestérol et ils veulent se prendre en main. Surtout, ils veulent se soigner naturellement, car ils ont maintenant horreur des médicaments chimiques», observe Ann McLaughlin.

Depuis sept ans, elle est la propriétaire du magasin d’aliments santé Grain de blé, à Tracadie – un commerce en activité depuis près de 40 ans.

Aujourd’hui, les suppléments proposés sous différentes formes (poudre, gélules, capsules…) représentent la moitié de ses articles mis en rayon et autant au niveau de ses ventes.

«Il n’y a pas plus de produits qu’avant. C’est l’engouement des acheteurs qui s’est décuplé.»

Ann McLaughlin s’intéresse de longue date au bien manger. Elle en est convaincue, l’alimentation seule suffirait à combler tous nos besoins nutritionnels.

«Mais ce que nous mangeons n’est plus équilibré. On privilégie les produits industrialisés et donc transformés. La qualité de nos denrées et nos habitudes de consommation ne sont plus ce qu’elles étaient.»

Les clients de Mme McLaughlin lui confient être satisfaits de ces produits. Selon le mal qui les affecte, ils affirment que cela les soulage.

«L’extrait de curcuma travaillé dans sa forme pure et le chaga (un champignon, NDLR) sont deux substances très en vogue en ce moment. On leur attribue beaucoup de vertus.»

Reste que les suppléments alimentaires ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Les boîtes de quelques comprimés coûtent plusieurs dizaines de dollars.

«C’est dispendieux, mais les gens voient ça comme un investissement pour leur santé. Ils sont prêts à faire cette dépense», assure la commerçante.

Ces produits de complément ne font pas l’unanimité, notamment au sein des scientifiques. Dans une récente entrevue accordée au journal québécois, Le Soleil, Saverio Stranges affirmait qu’ils n’avaient aucune utilité, si ce n’est celle de nous ruiner.

«Quand on regarde les études les plus solides sur l’effet des suppléments alimentaires, on constate que c’est très incohérent. Et même que depuis une quinzaine d’années, la plupart des essais cliniques ne leur trouvent aucun bienfait», affirme ce médecin et chercheur à l’Université Western Ontario, à London.

En 2001, L’Institut américain du cancer lançait une vaste étude pour mesurer l’effet anti-cancer du sélénium et de la vitamine E. Celle-ci devait suivre pendant 12 ans 35 000 hommes. Elle a été abandonnée au bout de cinq ans et demi, faute de résultats probants.

Saverio Stranges admet que certaines catégories de la population, comme les femmes enceintes et les personnes âgées, peuvent avoir besoin de supplémenter leur alimentation.

«Dans l’ensemble, ceux qui consomment ces suppléments sont des adultes en bonne santé qui ne sont pas concernés. Il faut se rappeler que ces suppléments ont été conçus, au départ, pour compléter l’alimentation de gens qui souffrent de carences sévères. On parle de gens qui vivent en Afrique et dans d’autres endroits du monde qui connaissent des problèmes majeurs de malnutrition. Il est extrêmement rare de voir des gens qui ont de telles carences nutritionnelles dans des pays riches.»

Natasha McLaughlin-Chaisson est diététiste professionnelle certifiée en sport et performance par le Comité international olympique. Elle exerce depuis 10 ans, à Moncton, et tient le même discours que l’universitaire.

«Si la personne n’a aucune déficience, il ne faut pas attendre d’effet miracle de ces produits. Au contraire, un excès de certains minéraux peut entraîner des interactions avec une médication», met-elle en garde.

L’experte reconnaît à quel point bien se nourrir est devenu, de nos jours, source de confusion.

«Sur Facebook ou sur internet, tout le monde a un avis sur tout. Il est essentiel de rechercher de l’information vérifiée, auprès de sources crédibles.»

Son dernier conseil, et non des moindres, pour ne pas se tromper: «Se faire suivre et accompagner par un professionnel reconnu.» L’Association des diététistes du Nouveau-Brunswick recense sur son site internet tous les praticiens habilités de la province.

Natasha McLaughlin-Chaisson, diététiste professionnelle à Moncton, certifiée en sport et performance par le Comité international olympique. – Gracieuseté

Un atout pour certains sportifs

Les suppléments alimentaires peuvent constituer un atout pour les sportifs.

«Tout dépend du sport, du niveau et du nombre d’heures d’entraînement. Pris dans les bonnes doses, avec les bonnes combinaisons et au bon moment, ils améliorent de 1% à 3% les performances des athlètes», garantit Natasha McLaughlin-Chaisson, diététiste à Moncton.

Martin Plourde en est la preuve vivante. Dynamophile détenteur de records mondiaux, le Popeye de Lamèque – c’est son surnom – suit un plan d’entraînement strict, associé à un régime alimentaire qui l’est tout autant.

En un an, les charges qu’il soulève au développé couché (bench press), à la flexion de jambe (squat) et au soulevé de terre (deadlift) ont considérablement augmenté.

Il est passé de 1750 livres à 1918 livres. Un exploit qu’il a réalisé lors du tournoi 2017 IPA Worlds Powerlifting & Bench Press Championships, organisé fin avril, à Amherst en Nouvelle-Écosse.

«Je pourrais trouver toutes les protéines dont j’ai besoin dans la viande et les œufs par exemple. Je prends de la poudre parce que mon organisme l’assimile plus vite», déclare le champion.

Martin Plourde s’attache à briller dans sa discipline aux seuls mérites de sa préparation et de sa ténacité. Il s’illustre dans la catégorie des amateurs testés, c’est-à-dire qu’il se soumet à des vérifications démontrant qu’il n’a recours à aucun produit dopant.

«J’achète sur internet parce que c’est moins cher et qu’on peut trouver de bons deals. Je fais attention à ce que je prends.»

En plus de ces précautions, le jeune papa d’une fillette de 10 mois consulte régulièrement son médecin de famille.

«Je le vois trois fois par année. Il vérifie mon cœur, ma pression et me prescrit des analyses. Avant les Fêtes, on s’est aperçu que j’avais un peu trop de protéines et de créatine dans les urines. J’ai diminué les doses. Je ne veux pas abîmer mes reins.»

Le sport reste avant tout un plaisir.