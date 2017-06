La paroisse Saint-Pierre met le paquet pour célébrer le 150e

Au cours des derniers mois, la popularité de la loterie la Chasse à l’as de coeur a permis à la région de Lamèque d’avoir son moment de gloire. La paroisse Saint-Pierre, qui organise le tirage, espère maintenir cette dynamique en organisant un nombre d’activités de la fin juin jusqu’à la mi-août pour célébrer le 150e du Canada.

La programmation a été dévoilée vendredi. La pièce maîtresse demeure sans doute la Place Canada 150, qui sera installée dans le stationnement de l’église. Un conteneur maritime sera transformé en centre d’accueil et une terrasse y sera également aménagée.

«Toutes nos activités vont se dérouler autour de la Place Canada 150. Ça va être notre place de rassemblement», explique Miguel Plourde, l’un des instigateurs du projet. Plusieurs autres bénévoles de la paroisse Saint-Pierre, qui regroupe cinq églises des îles Lamèque et Miscou, et de la communauté participent à la mise en œuvre des activités.

L’idée du centre est née à la suite d’un voyage en Nouvelle-Écosse.

«On avait visité une terrasse qui ressemblait un peu à ça. On s’est demandé s’il serait possible d’avoir quelque chose de semblable à Lamèque.»

La programmation s’ajoute à d’autres incontournables de la région, dont le Festival provincial de la tourbe, et comprend des tours guidés des îles, de la location de vélos et de tandems, les soirées «Au conteneur-terrasse», des projections de légendes locales sur la façade de l’église et des chambres d’évasion (Room Escape).

Grégory Charles, Maxime McGraw et Swing en spectacle

Des soirées musicales avec des artistes locaux et des spectacles de plus grande envergure seront organisés. Maxime McGraw et ses invités, Joannie Benoît et Nicolas Basque présenteront un spectacle le 20 juillet en l’église de Saint-Raphaël. Les profits seront versés à l’école L’Étincelle de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

Le 13 août, Grégory Charles proposera un spectacle solo en l’église de Lamèque. Le lendemain, il présentera une conférence à la Salle Mathieu-Duguay de Lamèque.

Le groupe Swing, originaire de l’Ontario, sera de passage dans la région pour célébrer la Fête nationale des Acadiens. Un spectacle aura lieu le 15 août à l’Aréna des îles.

«Avec plus d’activités, ça va peut-être encourager les touristes à rester une journée de plus dans la Péninsule acadienne. Ça veut dire qu’ils vont dormir ici et manger ici une journée de plus. Ça permet de faire connaître notre place. De plus, c’est toujours le fun d’avoir des activités du genre chez nous. On veut que les gens disent que ça vaut la peine de rester à Lamèque.»