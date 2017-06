Un succès qui dépasse les frontières de la Péninsule acadienne

Le FestiVin à Caraquet ne connaît pas les mauvais crus. Son succès se confirme à chaque fois. La manifestation s’est achevée samedi après une semaine d’animations. La fréquentation de ce 21e rendez-vous a été «exceptionnelle», disent les organisateurs.

«Habituellement, nos grandes dégustations du vendredi soir et du samedi après-midi sont moins achalandées. C’est en train de changer. Cette année, on a eu beaucoup de monde», annonce fièrement Barbara Lanteigne, la présidente du FestiVin.

Plus de 600 personnes ont participé à la première présentation, vendredi; 150 billets étaient vendus avant celle du lendemain après-midi, ce qui était trois fois plus que d’ordinaire. Et cela ne tenait pas compte des entrées achetées sur place au moment même.

Enfin, la soirée du samedi s’est déroulée en présence de plus 900 visiteurs. La pleine capacité était quasiment atteinte. En semaine, les séminaires et autres activités ont presque tous affiché complet.

«J’avais une crainte pour la soirée prestige du jeudi qui coûtait tout de même 240$. Les 40 billets disponibles se sont écoulés 10 minutes après l’ouverture de la billetterie», révèle la responsable.

Comment expliquer cet engouement sans cesse grandissant? Barbara Lanteigne pense que son événement profite de l’ère du cocooning.

«Les gens préfèrent se retrouver entre eux pour un bon souper plutôt que sortir. Ils recherchent le bon accord mets et vins.»

La tendance séduit les jeunes. Ils représentent la moitié de la clientèle du FestiVin.

«C’est une bonne chose pour nous. En les attirant, on peut espérer les fidéliser et donc assurer la pérennité de notre festival.»

Avec les célébrations du 150e, la présidente et son équipe avaient misé, cette année, sur la promotion des vins canadiens. Le champagne était également à l’honneur. Le journaliste, auteur et sommelier québécois, Guénaël Revel, en a livré tous les secrets et les subtilités lors de diverses animations.

«Le champagne est de plus en plus prisé au Canada. Mais sa popularité est freinée par les politiques des sociétés qui ont le monopole de distribution dans les provinces. Il reste très cher», déclare le spécialiste.

Au Nouveau-Brunswick, les amateurs et connaisseurs de champagne ne sont pas gâtés. Alcool NB ne commercialise que quatre marques différentes; au Québec, la SAQ en propose plus de 80 et à des prix légèrement moins élevés.

Aux dires de Guénaël Revel, ce vin pétillant d’excellence aurait sa place sur les tables néo-brunswickoises.

«Contrairement à ce qu’on imagine, ce n’est pas uniquement un vin de début ou de fin de repas. C’est un très bon vin de table qui se marie bien avec les poissons, les crustacés et les fruits de mer. Il accompagne tout, sauf les asperges, les artichauts et l’ail.»

Le succès du FestiVin dépasse les frontières de la Péninsule acadienne. Les adeptes du rendez-vous n’hésitent plus à parcourir des centaines de kilomètres pour y prendre part. C’est le cas, entre autres, de Michel Doiron et Linda Sunderland, de Campbellton.

«C’est la première fois qu’on vient. Des amis nous en ont parlé. On aime les bons vins. On voulait voir à quoi ça ressemblait», confie Michel.

Le couple n’a pas été déçu par sa virée de vendredi. Elle et lui ont fait de bonnes découvertes.

«Je préfère les vins rouges. Je me suis laissée charmer par le Masi Costasera Amarone. On va très certainement en acheter quelques bouteilles avant de repartir demain (samedi, NDLR)», indique Linda.

Amateur de porto, son compagnon a jeté son dévolu sur le Dow’s Tawny.

«J’ai été agréablement surpris par sa couleur et son goût. Il est très liquoreux.»

Ces résidants de Campbellton se sont déjà rendus à l’Expo Vins de Moncton (elle a traditionnellement lieu en novembre). En comparaison, le festival de Caraquet leur plaît davantage.

«Ici, on ne se sent pas étouffé. C’est une manifestation à échelle humaine et c’est francophone. Ça nous convient.»

Ils en sont persuadés, ils reviendront l’an prochain. Alors que le FestiVin a pris fin samedi soir, le comité organisateur prépare déjà le 22e prévu en 2018.

«On reproposera une billetterie centralisée par le réseau Accès. Ça a bien marché. Et on a des pistes pour la prochaine tête d’affiche. Je pense notamment à une sommité que j’essaye de faire venir depuis huit ans maintenant. Si ça se fait, ça va être grand», suggère Barbara Lanteigne.

Guénaël Revel, alias Monsieur Bulles, est le spécialiste des vins pétillants au Québec. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

Tordre le cou aux contre-vérités

Guénaël Revel, dit Monsieur Bulles, était la personnalité de ce FestiVin 2017.

Ce journaliste et sommelier d’origine bretonne, ancien président de l’Association canadienne des sommeliers professionnels, est la référence en matière de champagne. Un vin qu’il a goûté pour la première fois gamin.

«C’était lors d’une célébration, comme bien du monde», se souvient-il.

Ses premières gorgées ne l’ont pas enchanté.

«Je n’aimais pas ça. C’est en m’intéressant à l’histoire de la région champenoise, en France, que je me suis mis à apprécier le champagne. Aujourd’hui, je le savoure parce que je le comprends.»

Guénaël Revel est l’auteur de dix livres, dont six consacrés au vin de prestige de cette région du nord-est de l’hexagone.

Son dernier ouvrage, Champagnes, guide et révélations, publié chez IQ éditeur, retrace les origines de cet alcool mondialement connu. L’occasion de mettre en lumière des aspects méconnus de sa naissance et de tordre le cou aux contre-vérités.

«Les Anglais et les Allemands ont considérablement participé à l’essor du champagne. Il ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui sans leur contribution. Et contrairement à ce que beaucoup croient, Dom Pérignon n’en est pas l’inventeur. Il n’en a même jamais bu. On l’a longtemps dépeint comme un voyageur affable. C’était en réalité un procureur d’abbayes rigide.»

En animant plusieurs ateliers et dégustations au FestiVin, Guénaël Revel a découvert la Péninsule acadienne.

«Je n’étais jamais venu au Nouveau-Brunswick.»

Il en est reparti enchanté. Jeudi, il était le maître de cérémonie de la soirée prestige, à Caraquet, au cours de laquelle il a présenté cinq cuvées.

«Je resterai marqué par la générosité des gens et par la cuisine de Benjamin Cormier (qui officie dans les cuisines du restaurant Les Brumes du coude à Moncton, NDLR). C’est un chef audacieux, il a beaucoup de talent.»

Le FestiVin, à Caraquet, est l’occasion pour les visiteurs de découvrir de nouveaux crus et de profiter de bonnes affaires. – Acadie Nouvelle: Vincent Pichard

«Nous venons pour la visibilité»

Le FestiVin à Caraquet est une célébration du vin, mais surtout un marché. Chaque année, les grandes dégustations du dernier week-end réunissent une vingtaine d’exposants qui profitent de ce rassemblement pour présenter leurs produits et les vendre.

L’entreprise Constellation Brands, basée à Fredericton, avait réservé un kiosque. Elle distribue les alcools des maisons américaine et française, Woodbridge et Mouton Cadet.

«Nous venons pour la visibilité que cela nous apporte. Nous sommes au début de la saison estivale. C’est une belle plateforme pour écouler nos produits», déclare le directeur régional, Dustin Eisenhower.

L’opération se révèle également fructueuse pour Alcool NB. En 2016, les ventes enregistrées lors de ce festival, en plus de celles réalisées dans les magasins de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, ont représenté 18 000$.