Agressions «non fondées»: réprimandée pour avoir voulu enquêter

Le Nouveau-Brunswick a le taux le plus élevé au Canada de plaintes d’agressions sexuelles jugées non fondées par la police. - Archives

Le gouvernement provincial a arraché d’un organisme indépendant le contrôle de la révision des plaintes de nature sexuelle classées comme non fondées. La Commission de police du Nouveau-Brunswick s’était positionnée comme dirigeant de la révision, en février, mais elle jouera plutôt un rôle de collaborateur.

La Commission de police du Nouveau-Brunswick – un organisme civil indépendant de surveillance – a adopté une approche proactive, les jours suivant la publication du dossier majeur dans le quotidien national Globe & Mail sur les plaintes de nature sexuelle.

L’enquête du quotidien, publiée en début février, a trouvé que le Nouveau-Brunswick a le taux le plus élevé de cas jugés comme non fondés parmi toutes les provinces canadiennes, à 32%.

Cela signifierait qu’une personne sur trois qui se présente dans un poste de police pour dénoncer une agression sexuelle dont elle a été victime n’est pas crue. Sa plainte est jugée «non fondée».

Après avoir lu le reportage, le directeur général de la commission, Steve Roberge, a contacté la journaliste à la tête de l’enquête. Le président de la commission, Ronald Cormier, a ensuite envoyé une lettre aux chefs policiers de la province avec des instructions sur les démarches à suivre dans la révision des cas non fondés.

Les démarches leur ont cependant valu une réprimande du gouvernement provincial, selon des documents obtenus par CBC grâce à une demande d’accès à l’information.

La journée même où la commission a envoyé la lettre aux chefs policiers, le sous-ministre du ministère de la Sécurité publique, Michael Comeau, a adressé des remontrances à la commission.

Dans un courriel adressé à Ronald Cormier, il affirme qu’il est «très concerné» par le plan de la commission. Il mentionne que le projet causera une confusion importante, étant donné que le premier ministre avait l’intention de faire une annonce sur le même sujet.

Dans un deuxième courriel, il détaille ses inquiétudes entourant ce qu’il interprète comme un élargissement «sans précédent» et «extraordinaire» du mandat de la commission. Il explique que, bien qu’une section de la Loi sur la police du N.-B. permet à la commission de mener une telle révision, elle doit seulement être appliquée en cas exceptionnel, par exemple quand une municipalité ou la province ne prend pas ses responsabilités.

Il critique aussi la commission pour avoir «sauté à des conclusions» par rapport à l’enquête du Globe & Mail avant qu’une enquête ait lieu à l’interne.

À la suite d’échanges téléphoniques et à une réunion en personne, la commission a concédé la révision des dossiers à Fredericton. Elle jouera plutôt un rôle de collaborateur.

«Les courriels qu’on a reçus à ce moment-là étaient un peu raides. Mais on ne veut pas commencer une guerre avec le ministère. On veut travailler ensemble. On travaille pour le bien des gens du Nouveau-Brunswick. On s’est rencontré et tout a été mis au clair», mentionne M. Cormier.

«Il y aura une évaluation complète avec nous et des organismes comme le Centre d’aide en cas d’agression sexuelle de Fredericton. On va se mettre ensemble pour faire des recommandations au ministre.»

M. Cormier ajoute que le Nouveau-Brunswick suit l’exemple de la Nouvelle-Écosse, du Québec et de l’Ontario, où des ministères ont pris en charge la révision des plaintes non fondées.

Plus tôt cette année, le ministre de la Sécurité publique, Denis Landry, a demandé aux services policiers de la province de réviser toutes les plaintes de nature sexuelle jugées non fondées de 2010 à 2014. Des rapports doivent être présentés au plus tard en juillet.

Le ministère présentera ses conclusions au gouvernement, au public et aux intervenants à l’automne.