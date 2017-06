Après avoir acheté des billets pendant 30 ans, un frère et une soeur deviennent millionnaires

La persévérance de Pam Beyea et Keith Henderson a fini par payer. Le frère et la soeur remportent un million de dollars du tirage du Lotto 6/49.

Keith Henderson, de Darlings Island, n’en croyait pas ses oreilles lorsque l’employé du dépanneur lui a annoncé qu’il avait validé un billet gagnant.

«Tout le monde dans le dépanneur était tellement excité et je ne comprenais pas ce qu’il se passait, se souvient Keith. Je suis devenu tout rouge.»

Lorsqu’il a annoncé la nouvelle à sa soeur, celle-ci ne l’a pas cru tout de suite. Elle appelé directement l’employé pour en avoir le coeur net.

«J’ai dit: ‘‘Est-il vraiment venu avec un billet gagnant?’’», raconte Pam.

«Je pensais qu’il me jouait un tour!»

Pam et Keith jouent ensemble aux jeux de Loto Atlantique depuis les années 1980. Leur mère, décédée l’an dernier, faisait partie du groupe, tout comme le défunt mari de Pam.

Chaque fois, ils choisissaient systématiquement la même série de chiffres. La chance leur a finalement souri lors du tirage du 27 mai.

La réputation de farceur de Keith a continué à le suivre quand il a annoncé la bonne nouvelle à sa famille et à ses amis.

«Avant de me croire, tout le monde a demandé de voir le billet gagnant comme preuve» s’amuse-t-il.

Grâce à ses gains, Keith compte rembourser son hypothèque et profiter de sa retraite. Quant à Pam, elle envisage de rénover sa maison. Ils veulent prendre du temps pour décider de ce qu’ils feront avec le reste du lot d’un million de dollars.

Pam a déjà hâte de se remettre au travail et que le quotidien reprenne son cours normal. «J’espère que ça ne va pas changer ma vie, dit-elle. C’est certain que je serai plus à l’aise, on va certainement s’offrir une croisière ensemble.»

Le billet gagnant a été vendu chez Cole’s Enterprises à Nauwigewauk. Le détaillant recevra donc une prime de vendeur de 1 %.