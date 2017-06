Un béluga dans la rivière Népisiguit à Bathurst (vidéo)

Un béluga semble avoir pris ses aises dans la rivière Népisiguit. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il fait sensation dans le secteur est de la ville de Bathurst.

Les curieux se pressent à la station de pompage désaffectée de l’ancien moulin de pâtes et papier Smurfit-Stone, en espérant apercevoir ce mammifère marin qui flâne dans la rivière depuis la semaine dernière.

Le chemin, qui donne accès à l’endroit, est privé et barré, mais une fois n’est pas coutume, le propriétaire consent à ce que les badauds y circulent.

Terry Ellis, qui réside à 10 minutes de là, s’y rend deux à trois fois par jour depuis vendredi. Il guide ceux qui veulent voir le béluga de plus près, d’autant plus qu’il faut pénétrer dans l’eau si c’est le cas.

«La première fois que je l’ai vu, je poussais des cris de joie. J’étais ravi. Qui ne le serait pas? Je suis déjà allé en excursion à la baie James, dans le nord du Québec, où nous devions supposément voir des bélugas, mais nous n’avons rien vu. J’étais dans le golfe St-Laurent à différentes reprises et je n’en ai pas vus. Et là, il y en a un quasiment à ma porte», fait remarquer le retraité.

La religieuse Émilie Doucet, de Robertville, sa sœur et son neveu, ne voulaient pas manquer ce spectacle. Lundi, ils n’ont pas hésité à affronter les branches mortes, l’essaim de moustiques et à enjamber le bloc de ciment de la propriété privée à cet effet.

«J’ai vécu dix ans en Côte d’Ivoire. En Afrique, nous marchions dans la brousse, donc je suis habituée. Là-bas, j’ai vu toutes sortes de poissons, donc ça m’intéressait beaucoup de jeter un œil sur le béluga, surtout que c’est rare à Bathurst, explique sœur Émilie. C’est triste s’il est perdu, à moins qu’il ne veuille pas s’en aller parce qu’il aime l’endroit.»

Certains disent qu’il se pourrait que ce soit le petit béluga de la famille de trois aperçue l’an dernier, à la marina de Bathurst.

Des agents de Pêches et Océans se sont rendus sur place quelques fois au cours de la fin de semaine. Encore lundi, ils prenaient des photos de l’animal.

«Au cours des dernières années, il y a eu des observations dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Les mères et leurs petits visitent nos eaux pour se nourrir. Ils sont plus souvent observés dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. Les espèces menacées comme le béluga sont très sensibles aux activités humaines près d’eux qui peuvent perturber leur repos, l’alimentation ou les soins aux petits», nous a indiqué Krista Petersen, une porte-parole pour la région du golfe.

«Nous surveillons la situation de très près, mais nous n’avons pas encore pris une décision sur ce que nous allons faire», a-t-elle précisé.

Pour M. Ellis, c’est un bon moment de détente, dans un monde troublé par les attentats.

«C’est une nouvelle positive. L’État islamique tue des gens partout dans le monde. On voit ce qui se passe à Londres. C’est une bonne histoire et nous voulons qu’il y ait une fin heureuse, où Pêches et Océans va le déplacer dans la baie des Chaleurs pour qu’il retrouve les siens.»

Mme Petersen stipule que même si les bélugas semblent captivés par les humains et les embarcations, il est important de ne pas s’en approcher. Selon la Loi sur les pêches, des poursuites peuvent être entreprises envers quelqu’un qui dérange un mammifère marin.