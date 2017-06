Deux médailles pour le CCNB

Danic Ruest, de Saint-Léonard, un étudiant en Mécanique de petits moteurs et de véhicules récréatifs au CCNB – Campus de Dieppe, et Marc-André Benoit, de Saint-Pons, un diplômé en Débosselage et peinture de carrosserie du CCNB – Campus de Bathurst, sont montés sur le podium aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui ont récemment eu lieu à Winnipeg au Manitoba.

Danic a remporté la médaille d’or, tandis que Marc-André a gagné l’argent.

Marc-André Benoit sur la deuxième marche du podium. – Gracieuseté

Six représentants du CCNB ont participé à cette compétition nationale. Quatre membres du personnel du CCNB étaient également sur place.

«Ce fut une surprise! C’était un peu intimidant et la compétition était féroce, mais j’étais bien préparé. Je donne crédit à mes enseignants, Victor Vienneau et Jacques LeBlanc. Je suis vraiment fier!», a dit le médaillé d’or.

«Je suis satisfait de ma performance; mon but était de monter sur le podium. J’attribue ma victoire à mes enseignants, Michel (Plourde) et Paul (Pitre), qui m’ont donné une formation de qualité et aussi à mes collègues de travail qui me montrent à chaque jour à faire du beau travail», a pour sa part indiqué Marc-André Benoit.