L’opération Roadcheck se déroule jusqu’à jeudi

Les agents d’application des lois sur les véhicules utilitaires des Services des inspections et de l’application de la loi du ministère de la Justice et de la Sécurité publique effectueront des vérifications, mardi, mercredi et jeudi, afin de déceler diverses infractions liées à la sécurité des véhicules.

Des activités d’application de la loi seront organisées partout au Nouveau-Brunswick, mais une attention particulière sera accordée aux installations d’inspection de Salisbury, près de Moncton. Les installations de Salisbury demeureront ouvertes pendant la totalité du contrôle routier de 72 heures.

Des inspections seront effectuées par des agents du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, y compris par des agents de la Direction de l’application des lois sur les véhicules utilitaires, des agents de la Section de l’application de la loi en matière de conservation, des agents de la Section des inspections et des enquêtes et des vérificateurs du Code national de sécurité.

D’autres organismes participeront à cette opération, notamment la GRC, la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transport Canada, le ministère des Transports et de l’Infrastructure, le ministère des Finances et l’Agence canadienne d’inspection des aliments.