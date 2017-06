Madeleine Meilleur: la SANB se tourne vers les tribunaux

La SANB déposera, dans les prochains jours, une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale dans le dossier de la nomination de Madeleine Meilleur à titre de commissaire aux langues officielles.

La Cour devra donc se pencher sur la validité du processus de nomination de Madeleine Meilleur.

C’est ce qu’a annoncé l’organisme dans un communiqué de presse, lundi après-midi.

Depuis la nomination de Mme Meilleur, en mai, de nombreux organismes et personnalités sont montés aux barricades pour notamment critiquer le processus qui a mené à l’embauche de l’ancienne ministre libérale de l’Ontario.

Ils reprochent notamment à Mme Meilleur d’être trop proche du Parti libéral. Elle a notamment reconnu qu’elle avait contacté deux membres influents de la garde rapprochée du premier ministre Justin Trudeau afin de signaler son intérêt pour l’emploi.

Les chefs des partis d’opposition dénoncent également le fait qu’ils n’auraient pas été consultés avant cette annonce, comme le prévoit la Loi sur les langues officielles.

La SANB est, depuis l’annonce de la nomination de Mme Meilleur, au coeur des contestations.

«La nomination de Mme Meilleur à la suite d’un processus influencé par une forte partisanerie nuirait indubitablement à la crédibilité et à l’influence du commissariat», a indiqué le président de la SANB, Kevin Arseneau, lundi.

«Les informations indiquent de plus en plus que le processus de sélection et la subséquente nomination font grandement défaut. Nous réclamons une reprise du processus et l’adoption d’un processus qui est mieux adapté», a-t-il ajouté.

Craignant un précédent dangereux, la SANB considère de plus que la nomination de Mme Meilleur risque «d’influencer grandement le processus de sélection des autres agents du parlement».

«L’impartialité et l’intégrité des agents du parlement ne peuvent être entachées d’aucune façon», souligne M. Arseneau.

«Le Commissariat aux langues officielles joue un rôle intrinsèque dans le maintien de droits. Plus encore, le Commissariat a contribué au développement de nos communautés, souvent bien au-delà de la volonté des gouvernements en place. C’est la même chose pour les autres agents du parlement, tels le commissariat à l’éthique, et les autres. Certains sont même en cours de nomination. Il est donc nécessaire et capital de clarifier le processus avant que l’indépendance des agents du parlement soit discréditée avant même d’occuper le poste de manière définitive.»