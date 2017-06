Serenity se présente au bureau chaque matin… sur ses quatre pattes

Serenity entre au travail chaque matin à l’hôtel de ville de Moncton. Elle a même son espace dans un bureau au 5e étage. Elle a quatre pattes et elle est plutôt poilue. Serenity est un chien de service en formation.

Depuis trois ans maintenant, Anne Caron amène un chien avec elle au travail. L’avocate pour la Ville de Moncton dresse des chiens de services. Les animaux qu’elle amène au boulot doivent s’habituer à un environnement de travail et être socialisés.

Après une période d’entraînement de deux ans, un chien de service peut aider des personnes à mobilité réduite à se vêtir et à transporter des objets. Ils peuvent aussi apporter du réconfort à une personne qui souffre du syndrome post-traumatique, entre autres.

«Pour une personne à mobilité réduite, le chien peut aller chercher des objets ou des choses qu’on échappe par terre. Parfois, lorsque la personne est en fauteuil roulant, c’est difficile de mettre ou de retirer des vêtements, le chien peut aider à ôter les bas et même tirer sur une manche de manteau. Si tu es obligé de prendre des médicaments à une telle heure, ils peuvent vous le rappeler et apporter une bouteille d’eau pour les prendre», a expliqué à l’Acadie Nouvelle Me Caron.

Un animal doit subir un entraînement rigoureux pour accomplir toutes ces tâches, mais l’étape primordiale est la socialisation. Le chien doit être à son aise en public.

«On reçoit les chiens de l’éleveur quand ils n’ont que huit semaines. De là, on s’engage à les faire visiter le plus d’endroits possible, le plus de gens possible, le plus de surfaces possible et leur faire vivre plusieurs différentes situations. Il faut les socialiser le plus possible. La première année, l’obéissance est une composante, mais c’est aussi la période critique pour socialiser un chien. On ne peut pas racheter ce temps-là».

«Le but c’est de les exposer à la vie de tous les jours. Donc, si elle est placée avec quelqu’un qui a un travail de bureau, elle sera habituée. On fait aussi une rotation avec nos chiens. Ils vont aller voir différentes familles d’accueil pour être exposés à différents scénarios. Ça peut aller du bureau à la ferme pour que le chien puisse avoir le plus d’expérience possible sous son chapeau», a ajouté Me Caron.

Serenity en est à sa deuxième année d’entraînement. Elle est habituée à la vie de bureau. En fait, lorsqu’on entre dans le bureau d’Anne Caron, on ne s’aperçoit pas qu’il y a un chien. Elle se repose sur un coussin à l’abri des regards sous le bureau de son maître.

«Le but, c’est qu’elle ne soit pas dérangeante pour les gens autour d’elle. Souvent, lorsque je vais à une réunion, elle est couchée sous la table. Quand je me lève, lorsque la réunion est terminée, il y a des gens qui ne se sont même pas aperçus qu’il y avait un chien dans la salle».

L’animal ne viendra pas non plus vous voir directement. Seulement lorsque Me Caron lui donne la directive, elle viendra vous saluer et même donner un câlin. L’animal est d’un calme déroutant.

Pour arriver à un tel résultat, l’approche d’entraînement doit être méthodique et le dresseur doit faire preuve de patience. Chaque tâche apprise au chien est introduite étape par étape.

«On en fait un peu à la fois et on bâtit sur la base. Ce n’est jamais quelque chose qui est montré tout d’un coup, sinon le chien viendrait tout mêlé. On prend juste une petite composante de la tâche à accomplir, on travaille là-dessus, on la perfectionne et ensuite on passe à autre chose», a souligné l’avocate.

Anne Caron et son conjoint forment l’une des six familles d’accueil de Chien d’assistance des Maritimes, un nouvel organisme à but non lucratif qui forme des chiens de service.

Serenity. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

Un chien qui quitte le foyer après deux ans

Quand une famille d’accueil décide d’accepter de former un chien de service, elle doit faire face à une triste réalité, l’animal quittera le foyer après une période de formation de deux ans.

«C’est différent dans le sens qu’on s’embarque dans cette aventure en sachant que ce n’est pas notre chiot. C’est certain qu’on l’aime comme si c’était notre chiot. On lui donne toute l’attention et l’affection nécessaires pour qu’il se développe bien. Mais à un moment donné, c’est un peu comme un enseignant, il faut le laisser voler de ses propres ailes. C’est très difficile, on s’embarque là-dedans en sachant que ce jour va venir», a confié Anne Caron.

Un client de Chien d’assistance des Maritimes doit débourser jusqu’à 15 000$ pour obtenir un chien de service auprès de l’organisme à but non lucratif. L’animal est formé pour répondre aux besoins du client.

«C’est un organisme à but non lucratif, mais les gens doivent quand même l’acheter parce qu’il y a les coûts d’élevage, de nourriture, de vétérinaire et les assurances, une dépense assez substantielle.»

Me Caron et son conjoint se sont lancés dans cette aventure avec leur premier chien. Le couple s’est découvert une passion en utilisant leur animal comme chien de thérapie en visitant des gens qui en avaient besoin.

«Nous adorons les chiens, mon mari et moi, donc c’est gagnant-gagnant pour nous deux.»

La municipalité n’a pas hésité à accepter la requête de Me Caron lorsque celle-ci a approché ses patrons pour lui permettre de former des chiens au travail.

«C’est une cause qui me tient à cœur et le travail de bénévole est vraiment valorisant. Je suis reconnaissante à la Ville qui est ouverte à l’idée que j’amène un chien au travail.»

Aujourd’hui, Mme Caron a formé trois chiens. Serenity sera un chien de famille pour le couple, mais il servira aussi de chien d’intervention chez les jeunes.