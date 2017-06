Ou bien on agit, ou bien on se tait.

Le terrorisme, ce n’est pas que l’affaire des islamistes. Zélotes et radicaux étaient bien actifs au début de notre ère. − Archives

La semaine dernière, beau temps mauvais temps, c’était l’heure de mon pèlerinage annuel au marché aux fleurs, comme dirait Prévert, avec ma belle sœur et ma belle-sœur.

De retour chez moi, je me suis installé sur la terrasse, entouré de mon arsenal d’horticulteur: d’un côté, caisse de bières; de l’autre, cassettes de lobélies, géraniums, rudbeckies, héliotropes. Auquel j’ai ajouté, cette année, aussi hardi qu’un explorateur portugais, quelques zinnias Magellan orange appelés à devenir des boules de couleurs vives sur la terrasse aux murets blancs comme sur les cartes postales des îles grecques.

Évidemment, il s’est aussitôt mis à pleuvoir comme sur les îles Anglo-Normandes!

Mais, résilient comme un pissenlit récalcitrant, j’ai pointé un doigt d’honneur vers le ciel, j’ai déroulé l’auvent full pin, j’ai plongé les mains dans la terre comme si de rien n’était et me suis lancé dans cette joyeuse aventure du rempotage de fleurs qui, cette année, menaçait de se transformer en corvée, tant l’absence de soleil me tombe sur les rognons.

Lâchez pas, les filles, que je leur disais au fur et à mesure que j’alignais les pots le long du muret! Faut que vos racines résistent! Si elles pourrissent, vous allez finir en compost! Ne faites pas comme nous, les humains: quand nos racines culturelles pourrissent, on finit en compost social!

* * *

Eh oui, en rempotant mes filles, je m’épivardais dans ma tête. Ma cabosse est toujours pleine d’idées qui passent en courant, comme des nuages en retard. Et Dieu sait s’il y en a des nuages cette année! Je crois que je n’en ai jamais autant vus de toute ma sainte vie. C’est gris à la grandeur de la Voie Lactée, toé!

Finalement, le soleil est parvenu à enfiler quelques chaleureux rayons ultraviolets entre deux méchants nimbostratus. Une entrée de star discrète, mais remarquée!

Entre les paillettes de soleil et les piaillements des enfants, jubilant d’innocence, soudainement surgis dans la ruelle pour jouer au ballon avec leur chien à la langue bien pendue, j’essayais de réfléchir au terrorisme.

Après tout, on en parle presque autant que de la température et des crises de twits du bonhomme Trump.

Je pensais au terrorisme, parce que je m’inquiétais de mon manque apparent de réaction aux derniers attentats –, et j’ignorais encore qu’au même moment des fous terrorisaient la foule sur le pont de Londres…

De plus, la nuit précédente, juste avant de fermer les yeux, j’avais écrit dans mon carnet de chevet: «malheureusement, je n’ai plus rien à penser des attentats terroristes», et cette phrase m’intriguait.

* * *

Cette phrase était elle-même une réaction à un commentaire d’internaute s’étonnant sur Facebook du peu de palabres dans les médias sociaux suscités par les attentats de Manchester.

De mémoire, les gens avaient répondu les trucs habituels: c’t’effrayab’!, c’est la faute à Trump, c’est la faute des riches, c’est la faute de l’Occident, c’est la faute des musulmans, c’est la faute d’internet, c’est la faute de la pauvreté, c’est la faute de l’ignorance, c’est la faute des religions, c’est la faute, c’est la faute, c’est la faute…

C’est toujours la faute, et cette faute est toujours extérieure à nous. Ça, c’est l’axe central de nos propos sur le terrorisme. Les nôtres, nous, simples citoyens. Comme ceux des z’experts qui nous expliquent tout ça en termes savants, prenant bien soin de placer ici et là l’expression «en amont» dans leurs exposés, signe incontestable que la personne sait de quoi elle parle, car si quelqu’un est capable de réfléchir sur ce qui devrait se passer «en amont» de quelque chose, c’est bien qu’il a une longueur d’avance sur nous. Et on l’appelle un expert.

Sur ce qui devrait se passer «en aval», donc à partir de maintenant, nos tinamis les savants laissent ça aux chroniqueurs. Ils aiment tellement ça, les chroniqueurs, supputer, conjecturer, pronostiquer, et même, dans certains cas, prophétiser! Laissons-les s’amuser comme des enfants dans la ruelle.

* * *

Eh bien, moi j’affirme qu’en matière de terrorisme, personne ne sait.

C’est le Mal à l’état pur qui se manifeste. Ce Mal n’a pas besoin d’explication. C’est même inscrit dans son ADN qu’il n’a nul besoin d’une cause. Le Mal n’est qu’un effet. Un pur effet gratuit sans aucune cause.

De nos jours, c’est l’islamisme radical qu’on accuse d’être porteur de ce Mal. Pourtant, quand j’étais plus jeune, les terroristes s’appelaient Ku Klux Klan, IRA, ETA, FARC, Brigades Rouges, sans oublier le terrorisme sioniste des années 1930 – 1940, et ils n’avaient rien à voir avec l’islam. Le terrorisme eut même l’honneur de désigner une période de la Révolution française! Et que dire des Zélotes du temps de Jésus-Christ!

Le terrorisme a toujours existé.

Je n’essaie pas de dédouaner les terroristes islamistes en écrivant cela. Au contraire. Il faut faire avec eux ce que l’Histoire a fait avec les autres: les faire disparaître. Il faut les éradiquer.

* * *

On pourrait commencer par arrêter de leur faire de la publicité gratuite. En particulier les gouvernements et les médias qui profitent de tous ces attentats pour se donner de la crédibilité en ânonnant des vœux pieux du genre: vous n’aurez pas notre peur, vous n’aurez pas notre haine, vous n’aurez pas notre liberté…

C’est déjà leur faire beaucoup trop d’honneur que de parler d’eux. Une seule attitude: se taire et les éliminer du premier au dernier. Faire semblant d’essayer de les comprendre, c’est déjà superflu. Ce n’est pas parce qu’on les comprendra qu’ils vont cesser leurs infamies.

Tout cela reflète notre incapacité collective planétaire à dire: ça suffit mon kiki, ton fun est fini! C’est tough love ou tough luck!

Le Mal jouit de notre incapacité, de celle de nos gouvernements. Et de tous les jeux de coulisses auxquels les États se livrent pour profiter de la situation. Pour renforcer non pas notre sécurité, mais leur pouvoir. Voilà pourquoi je n’ai plus rien à penser des attentats terroristes.

Ou bien on agit, ou bien on se tait.

Han, Madame?