Moncton privatise en partie son service de collecte des déchets

La Ville de Moncton décide de sous-traiter une partie du ramassage des ordures malgré l’opposition d’employés de la municipalité.

Le territoire de Moncton est divisé en sept zones de collecte, pour lesquelles travaillent sept employés permanents et plusieurs employés occasionnels.

Un de ces postes a été aboli par attrition récemment et la division des Travaux publics a décidé de confier l’un des sept secteurs à Fero Waste & Recycling Inc. qui assure le ramassage des déchets d’autres municipalités de la province.

L’administration municipale recommandait que la Ville accorde un contrat d’un an de 202,955$ à l’entreprise basée en Nouvelle-Écosse. Le coût de collecte par habitation passerait alors de 58,40$ à 54,29$ pour cette section de la ville.

Plusieurs employés ont manifesté silencieusement leur opposition à toute privatisation, lundi soir lors de la réunion du conseil.

Marcos Salib, représentant régional du Syndicat canadien de la fonction publique, craint que Moncton ne perde le contrôle sur le service. Selon lui, la sous-traitance coûtera plus cher à la municipalité à long terme.

Marcos Salib croit que les coûts augmenteront à long terme. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Contrairement à Dieppe et à Riverview, les employés chargés de la collecte sont employés par la Ville de Moncton. De 2011 à 2016, le coût de collecte par résidence a diminué de 8% à Moncton pendant qu’il augmentait de 7,9% à Dieppe et de 3,9% à Riverview.

«L’offre des sous-traitants est souvent plus basse la première année puis les prix augmentent les années suivantes, avance Marcos Salib. Les municipalités perdent leurs ressources et sont à la merci des sous-traitants.»

De son côté, l’administration municipale exprime ses difficultés à recruter la main-d’oeuvre en raison de la difficulté de la tâche. Le roulement des employés est important et les accidents de travail sont nombreux.

Depuis 2008, 29% des journées de travail perdues parmi l’ensemble du personnel municipal sont liées directement ou indirectement au travail de collecte.

«Le statu quo n’est pas soutenable en termes de coûts», lance Laurann Hanson, directrice des ressources humaines.

L’administration propose donc l’instauration d’un système hybride public-privé pour améliorer l’efficacité du système de collecte.

«Nous devons changer la façon dont nous travaillons. Il a été prouvé que lorsque l’on introduit de la compétition, la performance tend à s’améliorer, vous apprenez des autres et vous obtenez des données sur comment réduire les coûts», ajoute Mme Hanson.

11 tonnes à bout de bras

De son côté, Marcos Salib estime que les accidents sont dus à une mauvaise gestion du personnel. «La charge de travail est très importante. En une journée de travail, chaque employé soulève environ 11 tonnes de déchets», note-t-il.

«Il y a beaucoup trop d’ouvrage pour le nombre de travailleurs, on a essayé de les alerter. Certains font jusqu’à 10 heures supplémentaires par semaine, plusieurs employés occasionnels n’ont pas eu de vacances depuis quatre ans. C’est certain que vous allez avoir des blessures.»

Don Morehouse, directeur des Travaux publics, assure qu’aucun emploi ne sera supprimé. Les conseillers ont finalement accordé le contrat à Fero Waste & Recycling Inc. à condition que celui-ci prenne la forme d’un projet pilote d’un an, que des indicateurs de rendement soient établis et que le syndicat continue d’être consulté.

«Ça va nous permettre d’avoir des données de base pour pouvoir prendre des décisions éclairées par la suite en se basant sur des faits», commente la mairesse Dawn Arnold.

Trois conseillers se sont opposés, notamment Peter McKee qui y voit une «porte ouverte à la privatisation».