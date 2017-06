L’ancien président américain Barack Obama a martelé un message d’espoir, mardi, assurant que l’ordre international bâti après la Deuxième Guerre mondiale survivrait aux nombreuses secousses dans le monde qui poussent certains pays à se retrancher et à élire des mouvements nationalistes.

Lors de son discours devant plus de 6000 personnes réunies au palais des Congrès de Montréal, mardi soir, M. Obama a affirmé qu’il était «normal» et «inévitable» que certains pays – dont le sien – choisissent de s’isoler en ces moments de bouleversements, marqués par les attentats terroristes, l’économie changeante et les changements climatiques.

«La peur doit être remplacée par l’espoir», a-t-il déclaré.

L’ex-président a tenté de mettre les choses en perspective, plaidant que «nous vivons à un moment extraordinaire». Il a évoqué notamment la diminution de la pauvreté, l’amélioration de la qualité de vie et les avancées sur les droits de la personne, dont le mariage entre conjoints de même sexe.

Applaudi chaque fois qu’il a évoqué le sujet de l’environnement, Barack Obama a reconnu les nombreux défis auxquels il faudra s’attaquer de front selon lui, dont les changements climatiques.

M. Obama, qui n’a pas prononcé le nom de son controversé successeur à la Maison-Blanche, dit avoir été «réconforté» par le fait que des États américains, des villes et des entreprises se soient engagés à respecter l’Accord de Paris, duquel se sont retirés les États-Unis la semaine dernière.

Lors d’une séance de questions-réponses animée par Sophie Brochu, la grande patronne de Gaz Métro, M. Obama a réitéré qu’il était «évidemment déçu» que l’administration actuelle décide de se retirer de l’accord, mais il a assuré que les États et les entreprises prendront le relais.

Sur l’économie, M. Obama a reconnu qu’il y avait encore des inégalités dans la société, qui peuvent être éliminées, selon lui, si le système s’adapte à cette transition comme il l’a toujours fait. Il a cité en exemple les professeurs, qui devraient être mieux payés, selon lui, et l’accès accru aux soins de santé.

Pendant cette portion de la soirée, Barack Obama s’est aussi fait demander si d’autres personnes de sa famille – en l’occurrence sa femme Michelle – avaient l’intention de se présenter à la présidence des États-Unis.

Michelle Obama ou ses filles Malia et Sasha ne seront «probablement pas» de la course à l’avenir, a indiqué M. Obama. Et si ses jeunes filles ont le temps de changer d’idée, Michelle Obama ne réévaluera pas sa décision, a-t-il ajouté.

Accueilli comme une vedette

M. Obama avait été accueilli comme une véritable vedette au palais des Congrès de Montréal, où il prononçait un discours à l’invitation de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

En arrivant sur scène, M. Obama a dit «merci beaucoup» et «bonsoir» à la foule en français et il a rappelé qu’il avait de forts liens avec le Canada, dont un beau-frère originaire de Burlington, en Ontario.

Il a aussi rappelé que lui et sa femme, Michelle, avaient reçu «ses amis», Justin Trudeau et Sophie Grégoire, à la Maison-Blanche l’an dernier, à l’occasion d’un dîner d’État – le premier en plus de 20 ans, a-t-il rappelé.

Plusieurs invités de marque étaient présents à l’événement. Le premier ministre Philippe Couillard était de la partie, tout comme son ministre des Finances Carlos Leitao. Étaient aussi présents la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, la Secrétaire générale de la Francophonie Michaëlle Jean, l’ancien premier ministre Jean Charest, le maire de Montréal Denis Coderre et de nombreux représentants du Québec inc. dont Jean Coutu et Stephen Bronfman de Claridge, parmi bien d’autres.

Le premier ministre Justin Trudeau n’était pas du nombre.

Sa dernière visite officielle au pays fut fin juin 2016, au Sommet des leaders nord-américains à Ottawa.

Michel Leblanc, le président du CCMM, a révélé qu’il avait envoyé l’invitation à M. Obama avant qu’il ne termine son mandat présidentiel, le 20 janvier dernier. La réponse est venue il y a à peine quatre semaines, déclenchant un branle-bas de combat pour organiser un événement de cette ampleur en si peu de temps.