Plusieurs employés de la Miscou Fish Products ont réussi à se trouver du boulot

Près d’une semaine après un incendie qui a complètement détruit l’usine Miscou Fish Products, plusieurs employés cherchent encore du travail, malgré des efforts déployés par d’autres usines de transformation de la Péninsule acadienne pour les accueillir pour le reste de la saison.

«Je dirais qu’il y a encore la moitié qui sont sans travail», évalue Rina Benoît, gérante de Miscou Fish Products.

À la suite de l’incendie, plusieurs représentants d’usines de la région ont assisté à une réunion au Centre communautaire de Sainte-Cécile. Ils ont tendu la main en proposant d’embaucher les quelque 100 employés de Miscou Fish Products pour le reste de la saison.

Près d’une trentaine d’entre eux ont déniché un emploi dans l’usine Bolero Shellfish Processing, à Saint-Simon, qui se trouvait à court d’effectifs, dit Serge Haché, directeur des opérations chez Bolero.

«Plusieurs sont des employés qui travaillaient ici avant. Ils sont allés à Miscou parce qu’ils sont de l’île Lamèque et Miscou est plus près de leur lieu de résidence. Ils sont revenus ici après l’incendie. Ils ont apporté des collègues avec eux. Ce sont des bons travailleurs d’expérience qui nous aident dans les circonstances.»

Les autres travailleurs ont été moins chanceux. L’Association coopérative des pêcheurs de l’île (ACPI) a tenté de créer un nouveau quart de travail, mais les responsables de l’usine de Lamèque ont dû laisser tomber l’initiative.

«Étant une coopérative dans le secteur des pêches, on ressentait le devoir d’agir pour aider notre communauté et offrir du travail à ceux dans le besoin, dans la mesure du possible. Nous avons tenté de lancer un autre quart de nuit qui n’a malheureusement pas fonctionné en raison du nombre insuffisant de postulants», explique Annie Chiasson, directrice des approvisionnements et des services aux membres chez l’ACPI.

Trente-neuf employés de Miscou Fish Product ont posé leur candidature, mais il manquait encore une vingtaine de personnes pour créer un nouveau quart de travail.

«C’était un nombre trop important pour prendre le risque. Le crabe est une matière première vivante et donc, très délicate. Il faut une logistique serrée et la main-d’oeuvre est cruciale dans le processus. Depuis, on tente d’embaucher de façon temporaire pour combler les besoins ponctuels de production. Cela pourrait vouloir dire une dizaine de personnes de Miscou.»

De leur côté, Les Pêcheries Belle-Île, à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, ont récupéré six anciens travailleurs qui avaient décidé de travailler à Miscou au début de la saison.

Les efforts de ménage sur le site de l’usine sont toujours en cours.

La cause de l’incendie, qui s’est déclaré dans la nuit du 24 au 25 mai, n’est toujours pas connue, mais la GRC a récemment précisé qu’elle ne serait pas d’origine criminelle.