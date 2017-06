Un premier avant-goût de l’été dès jeudi

Dame nature offrira au cours des prochains jours un premier avant-goût de l’été avec du soleil et de la chaleur, jeudi.

Environnement Canada prévoit que le mercure pourrait grimper jusqu’à 28°C partout en province, à l’exception de la région de Saint-Jean où les températures seront un peu plus fraîches.

Ce maximum prévu, qui se situe bien au-delà des normales, pourrait dangereusement approcher les records de chaleur enregistrés un 8 juin au Nouveau-Brunswick.

Après quelques journées plutôt froides, le mercure devrait faire un bond d’une dizaine de degrés et franchir la barre des 20°C dès mercredi.

Un système météorologique apportera toutefois de la pluie et possiblement des orages mercredi sur plusieurs régions, à l’exception du Nord-Est qui aura droit à une bonne dose de soleil et de temps chaud, et ce jusqu’à samedi.

«L’été va arriver lentement, avec une première moitié du mois de juin où les températures sont plutôt fraîches et une deuxième moitié avec un mercure près ou même au-dessus des normales saisonnières», a expliqué Claude Côté, météorologue d’Environnement Canada.

Selon Environnement Canada, le mercure devrait généralement se maintenir en journée au-dessus de 20°C au cours des deux prochaines semaines.

Qui plus est, les températures durant la nuit devraient osciller entre 10°C et 14°C, soit de 3 à 7°C de plus que les normales.

L’été fera officiellement son arrivée au Nouveau-Brunswick le mercredi 21 juin, à 1h24.