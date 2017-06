Temps froid: les agriculteurs sur le qui-vive

Après un mois de mai un tantinet plus chaud que les normales saisonnières, juin est plus froid. En fait, il a fait si froid ces derniers jours que certaines personnes ont été contraintes de rallumer le chauffage et des agriculteurs craignent de perdre du temps précieux.

En mai, les températures moyennes combinées du jour et de la nuit ont été un peu plus élevées que les normales saisonnières. À peine un degré de plus. Toutefois les températures maximums du jour sont demeurées fraîches.

«En général dans la province, ce que nous avons remarqué, c’est que les températures étaient tout juste dans la normale pour le dernier mois. Ce qui est arrivé, c’est que le jour on était pas mal plus froid, mais il n’y a pas eu beaucoup de gel la nuit en mai», a expliqué le météorologue pour Environnement Canada, Claude Côté.

Le nombre de jours avec précipitations a néanmoins été beaucoup plus élevé en mai. Environnement Canada note 23 jours de pluie alors que la normale est de 15 jours. Le Grand Moncton a reçu 164mm et en reçoit normalement 93mm, soit 76% de plus pour un mois de mai.

Les premiers jours de juin, à l’opposé de mai, sont bien en dessous des normales de saison. Lundi, par exemple, à Moncton, le mercure a atteint un maximum de 10,6 degrés. La normale pour un 5 juin est de 20 degrés.

«Ce sont des températures qui sont beaucoup plus fraîches que la normale, mais qui ne sont pas nécessairement des records», a souligné M. Côté.

En 1917, une température de -7 degrés en été enregistrée un 5 juin et un mercure de -3 degrés a été recensé en 1965.

Pour les agriculteurs, les températures plus froides des derniers jours ne sont pas faciles à vivre. À la ferme Les Petits fruits de Pré-d’en-Haut, à Memramcook, la situation pourrait s’avérer ardue si le temps ne se réchauffe pas rapidement.

«Ce qui arrive, c’est facile, je vais vous l’expliquer. On va faire moins d’argent cette année. Nos dépenses sont déjà toutes faites. Mes graines sont toutes achetées et mes plants sont tous achetés. Les plants ne sont pas plantés encore, ils auront donc moins de temps pour pousser et on aura moins de temps pour se préparer pour l’hiver», a confié Madeleine Céré, copropriétaire.

«En gros, je pense que tout le monde est affecté par ça, peu importe le secteur d’agriculture», a-t-elle ajouté.

Pour l’instant c’est surtout dur pour le moral, reconnaît l’agricultrice, mais tout devrait entrer dans l’ordre s’il commence à faire plus chaud bientôt, comme Environnement Canada le prévoit (lire encadré).