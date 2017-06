Si le temps chaud qui s’est installé sur la province mercredi fait le bonheur des Néo-Brunswickois, il en va tout autrement des animaux de compagnie.

Différents organismes voués au bien-être des animaux ont uni leur voix et récemment procédé au lancement de la campagne No Hot Pets, qui se déroule jusqu’à la fête du Travail.

Ces organisations veulent ainsi sensibiliser les propriétaires d’animaux de compagnie aux dangers de laisser leur chien ou leur chat confiné à l’intérieur d’un véhicule.

«Il n’y a aucune excuse pour laisser un animal sans surveillance dans un véhicule», lance d’emblée Mary Pecarski, une technicienne-vétérinaire de la SPCA.

«Les véhicules garés peuvent rapidement atteindre des températures mortelles, même lorsque la journée est relativement fraîche, que le véhicule est à l’ombre et que les glaces sont légèrement abaissées. Malheureusement, dès que les températures se réchauffent, les Sociétés de protection des animaux à l’échelle du pays reçoivent des appels concernant des animaux de compagnie enfermés dans des véhicules surchauffés», déplore-t-elle.

Les spécialistes en santé animale s’entendent sur le fait qu’il ne faut souvent que quelques minutes pour qu’un animal enfermé ressente des malaises graves.

«On reçoit annuellement au moins deux ou trois appels pour des situations d’animaux laissés dans les voitures», relate Danny LeBlanc, qui est agent de contrôle des animaux à la SPCA de Moncton.

M. LeBlanc précise que les animaux comme les chiens et les chats ne produisent que très peu de transpiration, contrairement à l’être humain, et peuvent ainsi difficilement se refroidir.

«Les chiens qui ont un nez plus court, comme les pitbulls et les pugs, peuvent avoir encore plus de difficulté à respirer en temps de grande chaleur», ajoute Danny LeBlanc.

L’Institut canadien de la santé animale estime que la température corporelle normale d’un chien est de 39 °C et qu’une température de 41 °C peut être supportée uniquement pendant une très courte période de temps avant d’entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou même la mort.

L’organisme poursuit en insistant sur l’assistance médicale vétérinaire rapide qui est vitale si un coup de chaleur est soupçonné.

Cet état de détresse se perçoit par une salivation et des halètements excessifs, l’apathie ou encore par un état d’inconscience

«Les propriétaires d’animaux vont souvent se dire qu’ils en ont que pour quelques minutes seulement au magasin, alors qu’en fait il y a tellement de monde à la caisse que leur présence à l’intérieur du commerce peut se prolonger de plusieurs minutes», illustre Danny LeBlanc.

Les personnes qui aperçoivent un animal qui souffre dans un véhicule surchauffé doivent contacter la ligne d’urgence de la SPCA du N.-B. au 1-877-722-1522 ou les services de police de leur localité.

La GRC a indiqué pour sa part qu’il n’existe pas de protocole d’intervention précis en situation d’animaux abandonnés dans les voitures.

«Chaque cas est bien différent, la police va assurément intervenir lorsqu’on se retrouve en présence d’un animal ou d’un enfant abandonné dans une voiture par temps chaud», a indiqué Chantal Farrah, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick.

«C’est une simple question de gros bon sens. Dites-vous que si c’est trop chaud pour vous à l’intérieur de votre auto, ce l’est aussi pour votre animal».