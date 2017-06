Campbellton choisie comme site de la nouvelle école anglophone

C’est sans grande surprise à Campbellton que sera érigée la nouvelle école primaire anglophone du Restigouche-Centre, projet évalué à 23,1 millions $ qui doit voir le jour en 2020.

La nouvelle école sera construite tout juste derrière l’école secondaire anglophone (Sugarloaf Senior High School), plus précisément sur la rue Arran, là où se trouvait autrefois l’ancien Memorial Garden.

«C’est une journée de grande fierté. Ça fait plus de 34 ans que je suis impliqué dans le secteur de l’éducation, et c’est la première école anglophone que j’ai l’honneur d’annoncer. Mais en fin de compte, je suis surtout heureux pour les jeunes qui auront la chance de fréquenter cet établissement», a tenu à exprimer lors du dévoilement Mike Mortlock, président du conseil d’éducation du District scolaire anglophone Nord.

La nouvelle école sera construite en vue d’accueillir les élèves de la maternelle à la 8e année, soit environ 360 élèves. Elle vise à remplacer les écoles primaires anglophones actuelles, soit la Campbellton Middle School, la Lord Beaverbrook School et la Tide Head School.

Elle abritera des salles de classe, mais aussi des salles de musique et d’art ainsi que des laboratoires de sciences. On y retrouvera également une salle d’art dramatique, un gymnase, une cafétéria, une scène, des salles multifonctionnelles et des locaux destinés au personnel et à l’administration.

«Ce sera un établissement à la fine pointe de la technologie, comme ce que l’on est en train de faire tout juste à côté d’ici pour les élèves du primaire du secteur francophone. On va également travailler de près avec la communauté afin de déterminer ce qu’elle désire voir dans cette école en terme de structures, mais aussi au niveau des programmes et des services», explique le ministre de l’Éducation, Brian Kenny.

Pour son confrère le député de Campbellton-Dalhousie et ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Donald Arseneault, l’emplacement de la future école respecte une certaine logique.

«Nous aurons dans un même secteur un véritable carrefour de l’éducation avec, à proximité, deux polyvalentes, deux écoles primaires régionales et un collège communautaire. Toutes nos institutions éducationnelles vont donc se retrouver dans un même endroit, ce qui va créer une synergie», indique M. Arseneault.

Actuellement, on retrouve sur ce site un terrain de soccer. Il demeurera accessible pour l’été, les plans architecturaux de l’école n’étant pas encore complétés. Les travaux de conception et de planifications devraient plutôt débuter l’an prochain. L’ouverture est prévue pour 2020.

Colère à Tide Head

Tous n’affichaient pas un sourire aux lèvres lors du dévoilement de l’emplacement de la nouvelle école. Le maire de Tide Head, Randy Hunter, n’a pas caché sa déception.

En complet désaccord avec la décision du ministère de l’Éducation, il a même refusé de prendre part à la photo officielle lorsqu’invité par le ministre Kenny, geste qui a d’ailleurs causé un léger froid lors de la cérémonie.

«Pourquoi me serais-je fait photographier? Je n’ai rien à célébrer aujourd’hui», a-t-il confié en entrevue.

Le maire dit être déçu d’avoir vu sa municipalité se faire damer le pion par celle de Campbellton.

«Certaines personnes voulaient l’école à Campbellton depuis le début et ont tout fait pour l’avoir. Mais on nous a quand même fait croire que nous étions dans la course, et c’est ça qui est insultant», exprime-t-il.

Tide Head, qui perdra son école primaire avec ce regroupement, était en effet dans la course pour l’obtention de la nouvelle école régionale. Le maire a toutefois l’impression que les dés étaient pipés.

«Dans les critères, on mentionnait que le terrain devait avoir 22 acres. On a bâti notre proposition avec ce nombre en tête et voilà qu’aujourd’hui, on annonce la sélection d’un site de 8,6 acres seulement. Le ministère n’a pas respecté ses propres règles et ça me frustre énormément», exprime le maire.

Pour le ministre Arseneault par contre, le choix d’un emplacement va plus loin que simplement le nombre d’acres de terrain disponible.

«La grandeur du terrain est un facteur important, c’est vrai. Mais ce n’est pas le seul. On doit aussi tenir compte de l’endroit où se trouve la plus forte concentration de la population étudiante, le transport scolaire, la proximité des services publics, et j’en passe. Ce site est parfaitement adéquat», dit-il, ajoutant comprendre par contre la déception du maire de Tide Head.