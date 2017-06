EXCLUSIF – Jeux de la Francophonie: encore 330 bénévoles à recruter

«C’est difficile de savoir ses disponibilités pour un événement qui a lieu dans plusieurs mois. On pense avoir le plus haut taux de recrutement en juin.» - Archives

Les organisateurs des Jeux de la Francophonie canadienne (JDFC) multiplient leurs efforts de recrutement. Ils estiment avoir besoin de 800 bénévoles pour assurer le bon déroulement des activités. À 33 jours de la tenue de l’événement, ils en ont près de 470.

Message privé de masse sur Facebook, achat de publicité dans les médias traditionnels, sorties médiatiques: tout est mis en œuvre pour mousser l’intérêt envers les JDFC qui auront lieu du 11 au 15 juillet, à Moncton

Ils devront recruter près de 330 bénévoles de plus d’ici là pour atteindre leur cible.

La situation n’est pas sans rappeler celle des Jeux de l’Acadie. L’Acadie Nouvelle rapportait vendredi que l’organisme était à court de 250 bénévoles à moins d’un mois de la tenue de la 38e finale, à Fredericton.

Malgré le manque à gagner, la présidente des JDFC. Mélissa Martel, demeure optimiste. Elle se dit convaincue d’être en mesure d’atteindre l’objectif établi et ne ressent pas d’essoufflement au niveau des bénévoles en Acadie.

«Je crois en la population. Je crois qu’on peut se rendre là.»

La majorité des bénévoles ont tendance à s’inscrire dans les semaines qui précèdent l’événement, dit-elle. La campagne de recrutement a débuté en octobre.

«On a recruté une centaine de personnes dans le dernier mois seulement. C’est normal. C’est difficile de savoir ses disponibilités pour un événement qui a lieu dans plusieurs mois. On pense avoir le plus haut taux de recrutement en juin.»

La majorité des gens inscrits proviennent du Grand Moncton, mais beaucoup proviennent du nord de la province, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. La situation géographique de la ville hôte favorise la participation des citoyens des provinces voisines.

La présidente remarque beaucoup de diversité d’âge au sein des rangs de bénévoles. Plusieurs se sont inscrits en famille, question d’en faire une sortie parents-enfants.

«Certains sont des anciens des JDFC, dont la première édition avait eu lieu en 1999 à Memramcook. L’effet de nostalgie est bien présent chez plusieurs personnes», indique Mélissa Martel.

Les JDFC auront lieu même si la cible de 800 bénévole n’est pas atteinte, poursuit la présidente. Ceux qui se sont engagés à donner leur temps et les membres du comité organisateur mettront plus d’effort pour assurer le succès des JDFC.

«On veut vraiment donner un événement qui reflète notre francophonie à nous. Nous voulons la transmettre aux jeunes de partout au Canada et leur donner cette expérience-là. C’est important de comprendre que les JDFC sont un événement par et pour les jeunes.»

Toute personne intéressée de faire du bénévolat aux JDFC peut s’inscrire en ligne au www.jeuxfc.ca/mimpliquer/benevoles.

Club de soccer de Grand-Sault: «Nous avons eu beaucoup de chance»

Le Club de soccer de Grand-Sault a failli ne pas avoir de saison cet été. Les bénévoles étaient trop peu nombreux. Face à cette carence, les membres du conseil d’administration ont démissionné en bloc, plongeant l’organisme dans une crise sans précédent.

Ironiquement, c’est cette période en eaux trouble qui a permis un renouvellement des troupes. Des parents se sont mobilisés pour assurer l’avenir de ce sport dans la région.

Le directeur technique du Club de soccer de Grand-Sault, Tarek Bendouah, a eu très chaud.

«Nous avons eu beaucoup de chance.»

Voilà cinq ans que Tarek Bendouah est impliqué dans l’organisme. Il parle d’un effort constant à tenter de renflouer les bases de bénévoles du club. Il dit remarquer une certaine diminution de l’intérêt des gens de la communauté depuis les dernières saisons.

«On n’a pas à se plaindre comparativement à d’autres régions, mais les gens ne vont pas habituellement se présenter chez nous. On doit aller les chercher et mettre beaucoup d’effort. C’est du temps et des ressources importantes pour une équipe de notre taille.»

La plupart des intéressés sont des parents de jeunes membres de l’équipe. Grand-Sault compte une population de près de 5700 habitants; d’où provient donc cette difficulté à recruter des bénévoles? Tarek Bendouah estime que c’est la peur de l’inconnu qui est à l’origine de cette hésitation.

«Souvent, les gens disent qu’ils ne comprennent pas bien ce sport. Ceux qui y jouaient étant jeunes nous disent qu’ils ne sauraient pas quoi faire avec les jeunes, qu’ils ne savent pas comment l’enseigner ou leur montrer des techniques.»

Il arrive parfois que certains parents soient pris de court par le chaos qui règne par moment sur le terrain.

«Ce sont des enfants. Parfois ça ressemble à une garderie, les enfants courent partout. Le parent se sent impuissant, ça ne va pas comme il croyait que ça irait, il en tire une expérience négative, puis il décide de ne plus revenir.»

Tarek Bendouah croit qu’il faut miser sur les jeunes bénévoles pour renverser la vapeur.

«Si on les habitue au bénévolat dès l’âge de 16 ou 17 ans, ils vont garder cette habitude et découvrir comment c’est plaisant et ils vont continuer de s’impliquer. C’est bon pour leur développement social, leur estime de soi. C’est aussi bon pour leur curriculum vitae.»

«À chaque tempête, il fallait pelleter la neige. Au début, on avait beaucoup de gens, mais on perdait des soldats au fur et à mesure.» – Archives

Course XTreme de Bathurst: épreuve annulée, volontaires déçus

L’annulation de la Course XTreme de Bathurst cet hiver, en raison de la température trop clémente, en a déçu plus d’un. Les organisateurs ont jugé bon de prendre un temps d’arrêt l’an prochain pour permettre aux bénévoles de se ressourcer.

Ils ont été une centaine de personnes pour aménager minutieusement et maintenir la piste de 450 mètres sur la butte du Collège communautaire de Bathurst. Il fallait des gens pour pelleter la neige pendant les tempêtes et verser de l’eau sur la pente pour en assurer la qualité.

Malheureusement, un temps anormalement doux est venu endommager la glace, anéantissant du même coup des milliers d’heures de travail. Les organisateurs n’ont pas eu d’autre choix que d’annuler l’épreuve.

L’événement devait attirer 145 coureurs en provenance de 15 pays, en plus d’une foule record estimée à plus de 8000 spectateurs.

La décision a été dure à accepter pour toute l’équipe, se souvient Paolo Fongemie, maire de Bathurst et coprésident de l’événement.

«Les gens ont beaucoup donné. C’est normal que ce soit une déception, surtout que c’était hors du contrôle de tout le monde.»

Malgré une année à oublier, la Course XTreme de Bathurst jouit d’une forte présence bénévole. La popularité de l’événement lors de ses deux premières années a joué en la faveur des recruteurs. Beaucoup de bénévoles se sont présentés pour donner des heures. Heureusement, indique Paolo Fongemie, car le travail était exigeant par moment.

«Chaque tempête, il fallait pelleter la neige. Au début, on avait beaucoup de gens, mais on perdait des soldats au fur et à mesure. Les heures sont difficiles. On fait ça tard le soir et les gens travaillent.»

Tout au long de l’organisation, le coprésident dit avoir été soucieux de leur rendre la vie la plus simple possible.

«Ça veut dire leur acheter du café ou leur donner un “snack”, leur dire merci, prendre le temps de leur expliquer ce qui doit être fait, mais aussi de les écouter pour savoir ce qu’ils ont besoin pour bien faire leur travail.

Valoriser ses troupes et assurer que leur expérience de bénévolat soit la plus positive possible permet d’assurer leur rétention, dit le maire de Bathurst.

«Il faut traiter nos bénévoles aux petits oignons pour s’assurer qu’ils reviennent l’an prochain. S’ils n’ont pas de plaisir, ou que c’est une expérience déplaisante, c’est certain qu’ils vont rester chez eux. Ils font ça du fond de leur cœur et on leur doit au moins ça.»

Le N.-B. légèrement au-dessus de la moyenne canadienne

Les bénévoles seraient aussi présents que jamais au Nouveau-Brunswick et au Canada, à en juger de la plus récente étude de Statistique Canada sur la question. En 2010, 47% des Canadiens (soit plus de 13 millions) on fait du bénévolat.

Leur total d’heure de travail combinée se chiffre à 21 milliards d’heures, ce qui équivaut à 1,1 d’emplois à temps plein. En moyenne, toutes provinces confondues, les Canadiens ont contribué 156 heures chacun au courant de l’année, soit 21 jours ouvrables.

Le Nouveau-Brunswick est légèrement au-dessus de la moyenne du taux de bénévolat canadien, avec 49% (près de 367 000) . Les Néo-Brunswickois ont donné 154 heures en moyenne, en 2010.

Il s’agit d’une augmentation du nombre de bénévoles, mais une diminution du nombre d’heures donné en moyenne par rapport à 2007 (48% et 175 heures) et 2010 (44% et 185 heures).

Plus de jeunes que de personnes âgées font du bénévolat. Les 15 à 24 ans formaient 58% de la masse totale de bénévoles, tout juste devant les 35 à 44 ans (54%). Ce sont toutefois les gens de la catégorie 65 ans et plus qui donnent le plus grand nombre d’heures de bénévolat.

Entre provinces, la Saskatchewan et l’Île-du-Prince-Édouard affichent les taux les plus élevés de bénévoles, avec 58% et 56%, respectivement. C’est en Nouvelle-Écosse et en Colombie-Britannique où les moyennes annuelles d’heures les plus importantes ont été déclarées (207h et 178h).

La motivation première des Canadiens à faire du bénévolat est de contribuer à leur collectivité, de mettre à profit leurs compétences et leurs expériences, et de faire une différence dans une cause d’un organisme qui les touche personnellement.

Plus de fourchettes, même quantité de tarte

Si problème il y a à remplir les rangs de bénévoles pour certains organismes au Nouveau-Brunswick, ce serait en raison d’un accroissement de la demande, selon un expert.

Luc Thériault, professeur en sociologie de l’Université du Nouveau-Brunswick, s’explique difficilement autrement les témoignages rapportés par l’Acadie Nouvelle.

La croissance du nombre d’organismes et d’événements au fil des ans pourrait être un facteur influent.

«Si on a le même bassin de volontaires et que 10 ans plus tard il y a deux fois plus d’organismes et d’événements, c’est certain qu’il y aura des carences de bénévoles. Il ne faut pas non plus s’attendre à ce qu’ils remplacent tous les employés.»

Les sondages de Statistique Canada sont effectués auprès des bénévoles et non auprès des organismes, précise le chercheur. En évaluant la fluctuation des besoins en matière d’effectifs, il serait possible d’établir la cause exacte de ce phénomène.

«On pourrait émettre l’hypothèse que le nombre d’heures et d’implication est relativement stable, mais que la demande pour les bénévoles est en croissance. La tarte est la même taille, mais plus de gens en veulent des morceaux.»

Le spécialiste de l’étude des organismes sans but lucratif souligne l’importance de la formation et de la saine gestion pour assurer la rétention de bénévoles.

«Il y a des coûts avec ça, c’est inévitable, mais les bénévoles vont rester s’ils sentent qu’ils font une différence au sein du groupe. S’ils sont formés, ils seront en mesure de mieux faire leur travail.»