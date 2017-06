Maladie de Lyme: la tique gagne du terrain au N.-B.

La tique, cet insecte qui propage la maladie de Lyme, est en émergence au Nouveau-Brunswick. Le bureau de la médecin-hygiéniste en chef demande à la population de se protéger pour éviter d’être contaminé.

La tique peut mordre et s’attacher à la peau d’un humain qui s’est frotté à de la végétation en forêt. L’insecte doit être accroché à une personne pour plus de 24 heures pour l’infecter de la maladie de Lyme.

La médecin-hygiéniste en chef par intérim du Nouveau-Brunswick, la Dre Jennifer Russell, n’a jamais entendu parler de cas mortel de la maladie de Lyme. Cependant, l’infection, si elle n’est pas traitée, peut devenir chronique.

«C’est différent pour tout le monde, mais on peut voir dans plusieurs cas des éruptions cutanées, des gros cercles rouges, de la fatigue, des malaises et de la douleur dans les jointures», a précisé la Dre Russel.

Le hic avec la tique, c’est qu’elle est minuscule et sa morsure peut être indolore. Il est donc primordial de prendre plusieurs précautions pour éviter de se faire mordre.

«On veut que les gens sortent pour faire de l’activité physique et profiter de la belle température et de la beauté de la nature. Il suffit de prendre des précautions comme quand on va au soleil et qu’on applique un écran solaire», a expliqué la Dre Russel.

«Toutes choses qu’on fait dans la vie comportent des risques. En voiture on va mettre notre ceinture de sécurité, c’est la même chose avec la maladie de Lyme. On reconnaît qu’il y a des risques quant à la maladie de Lyme, alors protégez-vous», a-t-elle ajouté.

Les précautions à prendre consistent simplement à porter des chandails à manches longues, des pantalons et des souliers fermés lorsqu’on va faire une randonnée en forêt. Il est aussi important d’appliquer du chasse-moustique.

Lorsqu’on est de retour à la maison, il suffit de vérifier tout notre corps et de s’assurer qu’aucune tique n’y est attachée. Si tel est le cas, il faut la retirer immédiatement. Les risques d’être contaminé seront alors très minimes puisque l’insecte peut prendre de 24h à 36h avant de transférer la bactérie causant la maladie de Lyme.

L’insecte plus répandu

Si la était surtout présente dans le sud-ouest de la province, aujourd’hui elle est plus répandue.

«Ce qu’on observe, c’est que le nombre d’endroits où en trouve ont changé. Avant, c’était à Saint-Jean , Grand Manan, mais maintenant on ajoute St Stephen, St George, St Andrews…», a souligné la médecin-hygiéniste en chef par intérim.

Ceci dit, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas la trouver ailleurs au Nouveau-Brunswick.

«Dans les endroits où on a trouvé le plus de tiques, le danger est plus élevé, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’autres endroits dans la province où tu pourrais te faire mordre par une tique. C’est pour ça que le message de prévention est pour toute la province.»

Le nombre de cas de la maladie de Lyme est en constante augmentation au Nouveau-Brunswick, mais il est encore très faible. En 2010, 2 personnes avaient été infectées et en 2015, ils étaient 11, ou 1,5 personne par 100 000 habitants. De ces cas, 10 provenaient de la région de Saint-Jean.

Au Québec, le nombre de cas de la maladie est passé de 32 en 2011 à 179 en 2016, selon le gouvernement de cette province. Au Canada, il est passé de 266 à 841 au cours de la même période.

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral compile des données depuis 1995. Le nombre de cas est en constante hausse depuis, passant d’environ 11 000 cette année là à près de 40 000 vingt ans plus tard.

Quelques conseils