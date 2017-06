Moncton: une femme de 23 ans portée disparue

Le Service régional de Codiac de la GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver une femme de 23 ans, de Moncton.

Amanda Allain-Leblanc est portée disparue depuis le 6 juin, en soirée, et la police s’inquiète pour son bien-être.

Amanda Allain-Leblanc est une femme de race blanche, mince, mesurant 157 cm (5 pi 2 po) et pesant environ 49 kilos (108 livres). Elle a les cheveux frisés, brun-foncé, et la dernière fois qu’on l’a vue elle portait un chandail couleur camouflage et un pantalon foncé.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où pourrait se trouver Amanda Allain-Leblanc est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac de la GRC au 506-857-2400.