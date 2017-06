Plus de touristes que jamais à Moncton

Le zoo de Moncton est l'attraction touristique la plus populaire du Sud-Est. - Archives

Le Grand Moncton enregistre saison touristique record après saison touristique record. Plus de 1,7 million de personnes ont visité la région en 2016, une augmentation de 2,7%. Du jamais vu.

Plus de 570 000 chambres ont été louées dans le Grand Moncton de la dernière saison touristique, soit 3% de plus qu’en 2015. Seulement 12 000 des chambres louées l’ont été par des touristes qui provenaient de l’extérieur du Canada.

La très grande majorité des visiteurs étaient donc du Canada et d’ailleurs au Nouveau-Brunswick. C’est ce qui fait dire à Rod Cunningham, qui a présenté le rapport sur la saison touristique 2016 au conseil municipal de lundi, que les Canadiens en ont assez des États-Unis et de leur devise trop élevée.

«Cette année, on dirait que ç’a été le point de non-retour pour les Canadiens. Ils se sont dits: “ça suffit, on reste au Canada”. Il y a plus de 30 régions touristiques, de Windsor en Ontario à Halifax, chacune d’entre elles a mieux performé en 2016. Je n’ai jamais vu ça», a expliqué à l’Acadie Nouvelle celui qui compile ces statistiques pour la municipalité depuis 15 ans.

Les 1,7 million de gens qui ont visité le Grand Moncton en 2016, ont injecté plus de 449 millions $ dans l’économie de la région, une augmentation 30,5% depuis 2007.

Le taux d’occupation des hôtels de la région a surpassé 86% en juillet et en août 2016. Il s’agit d’un sommet inégalé dans les Maritimes. Le taux d’occupation annuel moyen est de 66% pour le Grand Moncton, le plus élevé à l’est de Montréal.

Pourquoi toutes ces personnes choisissent-elles de passer une nuit ou deux à Moncton? Tout simplement parce que la région est bien située. De Moncton, 38% des attractions touristiques de la province sont à moins d’une journée en voiture. Ce chiffre est de 5% pour Saint-Jean et Fredericton.

«Donc c’est possible de rester à Moncton, d’aller visiter une attraction et de revenir passer la nuit. La municipalité tire avantage de cette situation et c’est intelligent», a souligné M. Cunningham.

Le zoo Magnetic Hill est de loin l’attraction touristique la plus populaire à Moncton. L’endroit a attiré 179 000 visiteurs en 2016, une augmentation de 16% comparativement à 2015.

À moins de 40 minutes de Moncton, le parc provincial des rochers Hopewell a été visité par près de 244 000 personnes en 2016, une augmentation de 14%. Un peu plus loin, le parc national Fundy a reçu plus de 271 000 visiteurs, 17% de plus comparativement à 2015.

Même si elle se dit satisfaite de cette performance, la mairesse de Moncton, Dawn Arnold, croit qu’il est possible de faire encore mieux.

«Nous sommes satisfaits des bons résultats obtenus en 2016, mais nous savons que nous devrons continuer de travailler fort pour maintenir cet avantage sur les autres. Nous allons aussi travailler d’arrache-pied avec nos partenaires de l’industrie pour poursuivre sur cette voie en 2017», a indiqué Mme Arnold par communiqué.

La mairesse croit que 2017 pourrait être une autre année record en raison, entre autres, des festivités entourant le 150e anniversaire de la Confédération canadienne.