Vols de voiture à Campbellton: deux ados arrêtés

La GRC a arrêté deux adolescents en lien avec plusieurs vols survenus dans la région de Campbellton.

Les 4 et 5 juin, deux véhicules ont été volés dans un commerce du chemin Thompson, et un troisième sur la rue Union. Un des véhicules a été incendié. Pendant la même période, il y a eu des entrées par effraction dans deux commerces de la région, ainsi que dans un cabanon situé derrière une résidence. Plusieurs articles ont été volés, y compris des pneus avec jantes, de l’équipement de jardin et des outils. La police croit qu’il y a un lien entre tous ces incidents.

Deux jeune hommes, âgés de 17 et 15 ans, ont été libérés sous certaines conditions et devront comparaître en cour en octobre 2017.